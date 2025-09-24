Nelogična pravila, improvizacije i financijski problemi ubijaju čar natjecanja. Hoće li se naći rješenje prije nego što izgubi smisao?
Promijenite format Hrvatskog kupa ili ga jednostavno ugasite
U engleskom nogometu postoji izreka The Magic of the FA Cup, fraza koja desetljećima opisuje nepredvidljivost i čar najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, gdje David ruši Golijata. Englezi s ponosom slave svoje kup natjecanje kao festival nogometa, u Hrvatskoj je situacija proteklih godina dijametralno suprotna. Hrvatski nogometni kup, umjesto da bude kruna sezone za manje klubove i prilika za spektakl, postao je poligon za organizacijski kaos i nelogična pravila. Natjecanje je to koje, nažalost, sve više gubi smisao.
