Promijenite format Hrvatskog kupa ili ga jednostavno ugasite

Piše Josip Tolić,
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Nelogična pravila, improvizacije i financijski problemi ubijaju čar natjecanja. Hoće li se naći rješenje prije nego što izgubi smisao?

U engleskom nogometu postoji izreka The Magic of the FA Cup, fraza koja desetljećima opisuje nepredvidljivost i čar najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, gdje David ruši Golijata. Englezi s ponosom slave svoje kup natjecanje kao festival nogometa, u Hrvatskoj je situacija proteklih godina dijametralno suprotna. Hrvatski nogometni kup, umjesto da bude kruna sezone za manje klubove i prilika za spektakl, postao je poligon za organizacijski kaos i nelogična pravila. Natjecanje je to koje, nažalost, sve više gubi smisao.

