Promjena u TV prijenosima HNL klubova u Europi. Gdje gledati uživo Dinamo, Hajduk i Rijeku?

Dinamo je izbacio Thun u produžecima drugog pretkola Lige prvaka na Maksimiru (3-2, ukupno 4-3) i tako izborio dvostruki okršaj protiv Kauno Žalgirisa Željka Sopića. Prva se utakmica igra u utorak, 4. kolovoza od 20 sati u Zagrebu, a uzvrat je također u utorak, 11. kolovoza od 19 sati.

Za razliku od utakmica sa švicarskim prvakom, koje je prenosio RTL, pa i imao tehničkih problema u uzvratu, ove će dvije utakmice prenositi MAXSport 1, kanalu dostupnom u osnovnom paketu MAXtv-a i uz nadoplatu na EVOtv-u i Iskon.TV-u.

POGLEDAJTE GALERIJU: Okršaj Dinama i Thuna

Hajduk je također igrao produžetke u drugom pretkolu Europske lige, domaću pobjedu 2-0 protiv Pafosa nije uspio sačuvati na Cipru i izgubio je 4-0 u uzvratu. Preselio je u treće pretkolo Konferencijske lige gdje mu je suparnik drugi klub iz Vilniusa, Žalgiris. Prva je utakmica 6. kolovoza od 19 sati u Litvi, a uzvrat je 13. kolovoza od 21 sat u Splitu.

I ove će dvije utakmice prenositi isključivo klupski kanal Hajduk Digital TV, dostupan u odvojenom paketu putem HT-ove platforme MAXtv, kao i Iskon.TV-u, odnosno HOME.tv-u u Bosni i Hercegovini.

Rijeka je jedina besprijekorno odradila obje utakmice drugog pretkola. U dvobojima Konferencijske lige sa sjevernoirskim Derry Cityjem pobijedila je po 1-0 i kod kuće i u gostima, a put prema novoj ligaškoj fazi nastavlja protiv finskog Ilvesa. Prva je utakmica na Rujevici 6. kolovoza od 20.45, uzvrat je 13. kolovoza od 18 sati.

Jedino će njihove utakmice biti na kanalu javno dostupnom svim gledateljima, na RTL-u i platformi Voyo.