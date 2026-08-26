Propala je megaisplata Uefe. Koliko Dinamo gubi ispadanjem i što mu donosi Europska liga?

Dinamo je nakon izbacivanja Thuna i Kauno Žalgirisa u kvalifikacijama Lige prvaka u blagajnu već pospremio tri milijuna i 723.000 eura, na temelju fiksne nagrade od po 175.000 eura za tri europska pretkola uz dodatnih 4,385 milijuna eura za sudjelovanje u glavnoj fazi Europske lige, pa i 75.000 eura čak i da završe posljednji u tom natjecanju.

Još veći novac dolazi nakon utakmica protiv Vikinga, nakon što se fiksnom iznosu dodaju i Uefine nagrade za udio od prodaje televizijskih prava, kao i desetogodišnji klupski koeficijent. No to ipak neće biti onaj veliki novac kakav bi donio prolazak jer su "modri" ispali porazom 3-1 u uzvratu u Norveškoj.

Prolaskom Vikinga "modrima" bi uslijedila višestruko veća isplata. Startni bonus za ulazak u Ligu prvaka iznosi 18,62 milijuna eura, a svako mjesto po 275.000 eura. Uz dodatke u druga dva stupa, osigurani minimum u elitnom europskom natjecanju iznosi 27 milijuna i 476.000 eura! Dok su se projekcije stranice Football Meets Data, na temelju ostvarenog rezultata u glavnoj fazi, popele čak do 41,544 milijuna eura. To sve sad je palo u vodu.

I, ne manje važno, klubovi HNL-a koji ne igraju u glavnoj fazi Europe prije dvije godine dijelilo je nešto više od četiri milijuna eura pa bi, ako taj iznos ostane i ove jeseni, to bilo od 464.000 do 597.000 eura po klubu. Ni od toga neće biti ništa.

Dinamo je ulaskom u Europsku ligu, pak, osigurao minimum od 14 milijuna i 556.000 eura, a projekcije rastu do gotovo 22 milijuna eura (21 milijun i 915.000 eura).

Pobjeda u Ligi prvaka donosi čak 2,1 milijun eura, remi 700.000. U Europskoj ligi ona je 450.000 eura za pobjedu i 150.000 za remi. Klubovi koji završe na prvih osam pozicija u glavnoj fazi natjecanja dobit će dodatna dva milijuna eura za Ligu prvaka, 600.000 eura za Europsku, odnosno 400.000 eura za Konferencijsku ligu. Za mjesta od devetog to 16. to je upola manje.