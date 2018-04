Ne vjerujete?! Ni mi, ali ništa od meča Tony Ferguson-Khabib

Fanovi UFC-a nadali su se da je "aprilililili", ne vjerujući da je dugo iščekivana borba Tonyja Fergusona i Khabiba Nurmagomedova za pojas u lakoj kategoriji UFC-a idućeg vikenda u Brooklynu propala, ali nažalost - nije bila prrvotravanjska šala.

"Ne mogu opisati kako se osjećam, koliko sam frustriran. Dok sam ispunjavao svoje obaveze prema UFC-u u petak sam imao bizarnu nesreću u studiju i potrgan mi je ligament u koljenu! Moj i UFC-ov liječnik pregledali su me i utvrdili da mi je potrebna operacija. Žao mi je, ispričavam se svim fanovima, organizaciji i Khabibu. Nažalost, ovo nije prvotravanjska šala", napisao je na svom službenom twitter profilu Tony Ferguson.

Šef UFC-a Dana White našao se, naravno, u nevolji jer je velika većina ulaznica za noć borbi u Barclays Centru rasprodana pa je izvadio novčanik i u program umjesto Fergusona ubacio Maxa Hollowaya.

Tako će aktualni prvak u perolakoj kategoriji pokušati uzeti pojas i u lakoj u pokušaju da se spasi što se spasiti da. Ali Khabib je, naravno, ogroman favorit. Uostalom, kladionice su postavile koeficijent 5 na pobjedu Maxa. Razumljivo s obzirom da ima točno 5-6 dana da se spremi za strahovito opasnog, neporaženog protivnika.

