Propuh u blagajni: Dinamo po prvi put izgubio od mađarskog kluba i ostao bez 15 mil. eura!

Dok klubovi iz hrvatske lige primarno žive od prodaje igrača, Dinamo primarno živi od onoga što sam zaradi. Novac iz europskih natjecanja čini veliku većinu klupskog budžeta, a Mađari su im nanijeli financijski udarac

<p>Ispadanje iz Lige prvaka užasan je udarac za <strong>Dinamo </strong>u svakom smislu. A pogotovo u financijskom. Modri su prošle sezone zahvaljujući sjajnim nastupima u<strong> Ligi prvaka</strong> inkasirali čak 30 milijuna eura.</p><p>Lijepo se tada živjelo na Maksimiru, igrači su potpuno zasluženo dobivali premije, no to je sada prošlost za hrvatskog prvaka. Čelnici će se morati zapitati kako pokrpati klupsku blagajnu koja je uvelike ovisila o uspjesima u europskim natjecanjima.</p><p>Osim play-offa, Dinamo je ostao bez nečega što će ga posebno zaboljeti, a to je osam milijuna eura koliko nosi prolazak u posljednje kolo kvalifikacija. A kad malo zavirimo u dimenziju 'što bi bilo kad bi bilo', e tu će vam se tek zavrtjeti u glavi.</p><p>Da je Dinamo došao do play-offa, u slučaju prolaska u grupnu fazu Lige prvaka zaradio bi čak 15,25 milijuna eura. I ne samo to, Uefa na osnovi koeficijenata sudionika LP-a u zadnjih deset godina ima pripremljenih 585 milijuna eura dodatne nagrade, a u toj računici Dinamo, koji je prošle sezone imao 26. koeficijent od 32 kluba, još bi dobio 7,75 milijuna eura. </p><p>To je što se tiče samog plasmana u grupnu fazu. A gdje su tu još novčani stimulansi za pobjedu (2,7 milijuna eura) i remi (900.000 eura). Jednostavno za zaključiti, Dinamo je ostao bez ogromne zarade koja će u blagajni ostaviti propuh.</p><p>No nije smak svijeta. Dinamo sada čeka play-off Europske lige, a tamo se isto može zaraditi vrlo dobar novac. Primjer nam je pretprošla sezona kada je hrvatski prvak dogurao do osmine finala gdje je ispao od Benfice i došao do fine zarade.</p><p>Plasman u grupnu fazu Europske lige donosi 3,2 milijuna eura, pobjeda 570.000 eura, bod 190.000 eura, plasman u doigravanje pola milijuna eura, a ako opet osvoje skupinu kao prije dvije sezone, pripast će im milijuna eura. No i ta zarada je još daleko jer 'modre' tek čeka susret u play-offu, a protivnik je još nepoznat.</p><p>Za Dinamovu nepobjedivost protiv mađarskih kluba znale su i ptice na grani, ali i one će morati ponoviti gradivo za budućnost. Po prvi put u povijesti 'modri' su izgubili od mađarskog predstavnika u europskim natjecanjima.</p><p>Do danas su dvaput pobjeđivali MTK, ZTE, Györ, remizirali i pobijedili Ferencvaros, a sada su u devetoj utakmici protiv mađarskog kluba ipak izgubili. Eh, što je život. Po prvi put pobijedili i odmah dinamovcima izbili iz džepa 15 milijuna eura.</p><p>Dok klubovi iz hrvatske lige primarno žive od prodaje igrača, Dinamo primarno živi od onoga što sam zaradi. Novac iz europskih natjecanja čini veliku većinu klupskog budžeta, a Ferencvaros im je nanio ozbiljan financijski udarac.</p><p> </p>