Propustio je Svjetsko prvenstvo, a sada se vraća među 'vatrene': Bilić aktivirao pretpoziv Majeru

Hrvatski izbornik Slaven Bilić u subotu navečer aktivirao je pretpoziv Lovri Majeru uoči okupljanja koje je na rasporedu u ponedjeljak pred početak Lige nacija. Majer, koji je bio standardni prvotimac dok je reprezentaciju vodio Zlatko Dalić među 'vatrenima' bi se trebao ponovno naći na riječkoj Rujevici, prenosi Alen Lesički s Germanijaka.

Majer trenutačno igra u grčkom AEK-u gdje je u ovoj sezoni nastupio devet puta. Hrvat još čeka prvi gol sezone, ali igra sjajno te je ostvario šest asistencija. Bivši izbornik Zlatko Dalić nije ga vodio na Svjetsko prvenstvo jer nije skupio dovoljno minuta u Wolfsburgu. Njemački je klub u međuvremenu ispao u drugu ligu, a Majer je ovog ljeta odlučio promijeniti sredinu i preselio se u Grčku.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvat u atenskom klubu najčešće igra na poziciji desnog veznog, a grčki mediji hvale njegove nastupe.

Bilić na raspolaganju u veznom redu već ima Luku Modrića, Matea Kovačića, Marija Pašalića, Nikolu Vlašića, Luku i Petra Sučića, Josipa Mišića te Martina Baturinu, a Majer će se priključiti kao dodatna opcija u sredini terena.