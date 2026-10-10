Prosinečki blizu novog posla? Već je obavio prve razgovore

Robert Prosinečki (57) mogao bi dobiti novi izbornički posao. Hrvatski stručnjak obavio je razgovore s čelnicima Bugarskog nogometnog saveza u Sofiji, a prema informacijama Dražena Krušelja iz Sportskih novosti, trenutačno se nameće kao jedan od glavnih kandidata za preuzimanje reprezentacije.

Bugari su katastrofalno otvorili nastup u C Ligi nacija. Na domaćem terenu izgubili su od Luksemburga (1-2), potom odigrali bez pogodaka protiv Estonije (0-0), a na gostovanju kod Islanda doživjeli težak poraz od 0-3. Takav niz rezultata stajao je posla izbornika Aleksandra Dimitrova, nakon čega je momčad privremeno preuzeo Atanas Ribarski, dotadašnji izbornik bugarske U-19 reprezentacije.

Ribarski je uspio podići momčad pobjedom od 2-0 u Luksemburgu, no u savezu smatraju da im je za dugoročnije razdoblje potrebno iskusnije rješenje. Plan je da privremeni izbornik vodi reprezentaciju u preostalim utakmicama Lige nacija u studenome, dok bi njegov nasljednik dužnost preuzeo početkom 2027. godine. Novi bi izbornik potom vodio Bugarsku kroz kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028.

Navodi se kako je predsjednik saveza Georgi Ivanov kontaktirao je Prosinečkog nakon bugarskog poraza na Islandu te ga pozvao na razgovore u Sofiju.

Ipak, odluka još nije donesena. U igri je nekoliko kandidata te da čelnici saveza žele pažljivo odvagnuti sve mogućnosti. Osim Prosinečkog, među potencijalnim nasljednicima Dimitrova spominju se bivši albanski izbornik Sylvinho, srpski stručnjak Aleksandar Janković, koji je posljednji angažman imao u Kini, te nekadašnji rumunjski izbornik Edward Iordanescu.

Prosinečki je dosad vodio reprezentacije Azerbajdžana, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kirgistana. Preuzme li Bugarsku, dobio bi priliku peti put u karijeri sjesti na klupu neke nacionalne momčadi.