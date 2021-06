Ritam je bio spor, bilo je teško jer je bilo vruće i automatski je drugačija utakmica, analizirao je Robert Prosinečki (52) u studiju HTV-a.

Hrvatska je izgubila od Engleske 1-0 na otvaranju Eura, nije taj poraz bacio naciju u depresiju, nije domaćin nadigrao "vatrene", ali...

- U prvih 20 minuta kao da se nismo snašli, nismo došli u pas, a volimo loptu u nogama, teško smo živjeli. Nakon toga smo vidjeli da se može igrati protiv Engleza i doći do gola - govorio je Prosinečki.

A onda je detektirao najveći problem u igri Hrvatske:

- Nisu me dojmili Englezi, ali nije bilo ritma ni presinga i zabrinjava nas sve da dođemo naprijed, do šesnaesterca, i onda nemamo rješenja. Nismo visili, oni su imali gol i jednu šansu i baš mi je žao jer smo mogli protiv Engleza. Nije bilo ritma, bila je to lagana utakmica, ali, kao i u Belgiji, parirali smo dobro, a naprijed nismo napravili ništa.

Joško Gvardiol postao je najmlađi hrvatski nogometaš u povijesti velikih natjecanja, prvi koji je igrao kao tinejdžer.

- Počeo je nervozno, što je i normalno, ali kako je utakmica odmicala, bio je sve bolji. Engleska nije ništa ekstra, ali je dobra. A mi dobro izgledamo kad smo iza lopte, svi skupa u bloku, kompaktni, ali prema naprijed ništa. A imamo kvalitetu. Treba puno, puno bolje protiv Češke i Škotske, protiv kojih smo favoriti.

Dotaknuo se i Matea Kovačića.

- Obožavam Matea kao igrača, ima sve. Ali ne ide jedan na jedan, ne pokazuje na velikim utakmicama što može. Fenomenalan je bio u Chelseaju do ozljede, nadam se da će preuzeti rizik, da ne čekamo samo Luku kaj će napraviti. Mateo može doći iz drugog plana, sve to ime, brzinu, tehniku... Bio je dobar, ali može puno bolje, očekujem od njega najviše na Euru - rekao je Robi i zaključio:

- Drugi smo na svijetu i tako se trebamo ponašati u idućim utakmicama.