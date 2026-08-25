Prosinečki opet ostao bez posla

Robert Prosinečki (57) više nije izbornik reprezentacije Kirgistana. Tamošnji nogometni savez objavio je da je dogovoren sporazumni prekid suradnje s legendarnim hrvatskim nogometašem.

"Kirgiški nogometni savez zahvaljuje Robertu Prosinečkom na obavljenom poslu, doprinosu razvoju nacionalne reprezentacije i profesionalnosti", stoji u objavi.

Prema tvrdnjama portala Eurasia Football, do raskida je došlo jer Prosinečki nije pristao na nove stavke i uvjete u ugovoru te je dogovoreno razilaženje puteva.

Prosinečki je klupu Kirgistana preuzeo u prosincu prošle godine, a s njim nije nastupio ni u jednoj natjecateljskoj utakmici. Odigrao je četiri prijateljska susreta te upisao dva remija protiv Palestine i poraze od Ekvatorijalne Gvineje i Madagaskara.

Ovo mu je bio četvrti angažman na klupi neke reprezentacije, ranije je vodio Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru. U klupskoj karijeri bio je trener Crvene zvezde, Kayserispora, Denizlispora, ljubljanske Olimpije i Rudeša.