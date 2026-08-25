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PREKID SURADNJE

Prosinečki opet ostao bez posla

Piše Issa Kralj,
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Prosinečki opet ostao bez posla
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Kirgiški nogometni savez zahvaljuje Robertu Prosinečkom na obavljenom poslu, doprinosu razvoju nacionalne reprezentacije i profesionalnost, stoji u objavi

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Robert Prosinečki (57) više nije izbornik reprezentacije Kirgistana. Tamošnji nogometni savez objavio je da je dogovoren sporazumni prekid suradnje s legendarnim hrvatskim nogometašem.

"Kirgiški nogometni savez zahvaljuje Robertu Prosinečkom na obavljenom poslu, doprinosu razvoju nacionalne reprezentacije i profesionalnosti", stoji u objavi. 

Prema tvrdnjama portala Eurasia Football, do raskida je došlo jer Prosinečki nije pristao na nove stavke i uvjete u ugovoru te je dogovoreno razilaženje puteva. 

Prosinečki je klupu Kirgistana preuzeo u prosincu prošle godine, a s njim nije nastupio ni u jednoj natjecateljskoj utakmici. Odigrao je četiri prijateljska susreta te upisao dva remija protiv Palestine i poraze od Ekvatorijalne Gvineje i Madagaskara.

Ovo mu je bio četvrti angažman na klupi neke reprezentacije, ranije je vodio Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru. U klupskoj karijeri bio je trener Crvene zvezde, Kayserispora, Denizlispora, ljubljanske Olimpije i Rudeša.

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Komentari 9
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