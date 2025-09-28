Prosinečki se našao u top 10 'najpodcjenjenijih' igrača u povijesti, evo tko je još na listi

Nogometna javnost se često prema nekim igračima odnosi podcjenjivački. Nikad nisu izbor ničijih najboljih 11 i uvijek su nekako u sjeni velikih svjetskih zvijezda, iako su i oni sami napravili sjajne karijere i osvajali brojne trofeje. Engleski portal GIVEMESPORT napravio je listu baš takvih igrača, onih koji nisu u centru pažnje, ali su bili nezamjenjivi kotačići svih svojih momčadi i kroz cijelu karijeru pokazivali su svoju genijalnost. Među njima je i bivši hrvatski reprezentativac Robert Prosinečki.

Foto: Robert Anic/HISTORY I/C

Prosinečki je na popisu završio na četvrtom mjestu, a portal je ovako opisao velikog "Žutog":

"Robert Prosinečki bio je dio jugoslavenske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo U-20 1987. te ključni kotačić u legendarnoj momčadi Crvene zvezde koja je osvojila Kup prvaka 1991. godine. Maestralan s loptom i iznimno talentiran za prekide, privukao je pažnju najvećih svjetskih klubova. Igrao je za Real Madrid i Barcelonu, no čini se da ni jedan od španjolskih divova nije u potpunosti prepoznao njegovu genijalnost. Svoju je magiju često čuvao za reprezentaciju, predvodeći Hrvatsku do trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu 1998. godine."

Nesporna je važnost koju je Prosinečki imao za povijesnu broncu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj, a navijači Zvezde ga i dalje poštuju zbog njegove uloge u osvajanju Lige prvaka. Prosinečki se nakon igračke okrenuo trenerskoj karijeri te je donedavno bio trener Crne Gore, a na klupi mu je presudio upravo poraz od Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Popis 10 najboljih "podcijenjenih" igrača:

10. Jordan Henderson

9. Rudi Völer

8. Michael Carrick

7. Gheorghe Hagi

6. Sergio Busquets

5. Franck Ribery

4. Robert Prosinečki

3. Dani Carvajal

2. Thomas Müller

1. Michael Laudrup