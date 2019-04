Robert Prosinečki u bolnici: U Zagrebu je na trećoj operaciji

Robert Prosinečki u ponedjeljak će u Zagrebu imati treću operaciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205898 / Robert Prosinečki na svojoj trećoj operaciji]

- Sinoć je primljen u bolnicu, a u ponedjeljak će abdominalni kirurg obaviti operativni zahvat - rekao je izvor iz Zagreba za Dnevni avaz te dodao:

- Operacija je, kako je to prvobitno bilo i najavljeno, trebala biti obavljena prije sedam dana, ali je prolongirana zbog objektivnih okolnosti.

Prosinečki je u studenom prošle godine završio u bolnici, imao je već dvije operacije u Sarajevu, a najnoviji zahvat je odlučio odraditi u Hrvatskoj.

Da, čeka me operacija, ali rutinska! Čemu drama?

- Ići ću na taj zahvat, ali to je sve stvarno rutinski. Vidjet ću hoće li to biti u Sarajevu ili Zagrebu, a vjerojatno ćemo to obaviti nakon utakmice s Grčkom. Nema razloga za dramu, sad me čeka jedan rutinski zahvat na koji moram otići - rekao nam je krajem ožujka u jednom od posljednjih razgovora izbornik BiH.

Odlučio je na operacijski stol otići u Zagrebu, a zahvat je odgađao već nekoliko puta. Najprije zbog utakmica s reprezentacijom Bosne i Hercegovine koja je igrala protiv Armenije i Grčke.

Nakon bolova u trbuhu operiran dva puta

Podsjetimo, Prosinečki je hospitaliziran krajem studenog nakon bolova u trbuhu. Liječnici su tijekom operacije 23. studenog zaključili kako se radi o problemima s tankim crijevom, a operacija je trajala četiri sata.

Nakon zahvata su ga odveli na odjel intenzivne njege i tamo je trebao biti sedam dana. Stanje mu se poboljšavalo i izgledalo je kao da će Žuti ubrzo ići kući. Bio je i prvi put otpušten s odjela intenzivne njege, ali onda je uslijedio novi problem.

Rana mu je sporo zarastala pa je opet morao pod nož 1. prosinca i opet je vraćen na Intenzivu. Ta je operacija bila samo rutinska, a Prosinečki se nakon nje oporavio i pušten je na kućno liječenje 14. prosinca.