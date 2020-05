'Prosjak je rekao da ću dobiti na lutriji. I jesam 300.000 $'

Neki ga pamte po nekim strašnim partijama u dresu Washingtona, neki, pak, po tome što je donio pištolj u svlačionicu, ali u svoje vrijeme Gilbert Arenas bio je jedna od zvijezda NBA lige.

Danas, osam godina nakon što je odigrao zadnju NBA sezonu, ima "tek" 38, a razlog zbog kojeg je opet završio na naslovnicama jest - sreća. Arenas je, naime, objavio da je na lutriji dobio 300.000 dolara.

A priča kreće ovako: jedan je beskućnik koji je Arenasa, dok je čekao na semaforu, tražio nešto novca. Bivši košarkaš kod sebe je imao deset dolara, pet je ponudio beskućniku, a pet je bilo namijenjeno za srećku.

- Prvo sam pomislio kako nemam vremena za ovakva s*anja. Imao sam samo osam minuta da uplatim svoje brojeve. Prosjak mi je rekao da zadržim svojih deset dolara, a ako dobijem na lutriji, da mu dam 20 dolara. Rekao mi je kako je siguran da ću dobiti - započeo je opis tog ludog 12. svibnja.

