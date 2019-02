Proslavio gol kao 'uljez' Icardi pa je naljutio našeg Perišića...

'Pazza Inter, amala'... Ludi Inter, voli ga. Jedini klub na svijetu koji se u vlastitoj himni hvali koliko je lud jučer je još jednom potvrdio takvu narav. Nerazzurri su u Firenzi 'pokradeni' u 100. (stotoj) minuti utakmice iz nepostojećeg, a dosuđenog penala za Fiorentinu pa su u utakmici u kojoj su vodili 3:1 na kraju osvojili samo bod.

Prvi gol za Inter, predivan gol, zabio je sjajni fantazista Matteo Politano. Zabio pa odlučio proslaviti kao što to inače čini bivši kapetan Mauro Icardi. A to se nikako nije svidjelo našem Ivanu Perišiću (glasine tvrde da je Perišić u svlačionici žestoko 'oprao' Icardija prije desetak dana) koji je mladom suigraču to jasno i pokazao.

Foto: ALBERTO LINGRIA

Perišić je Politana udario po ruci na što je strijelac reagirao odguravanjem našeg reprezentativca i na trenutak je izgledalo da će se dogoditi svađa, ali vrlo brzo su se smirili i pomirili. Na kraju su oba zabili po gol no i iz te je epizode jasno da je naš igrač lider dijela svlačionice kojem javne eskapade Icardijeve supruge Wande Nare opasno idu na živce dok Politano s Icardijem u životu i nema nekih velikih problema.

Otkad mu je oduzeta kapetanska vrpca Icardi ne igra jer navodno ima prolema s koljenom, a situaciju Politano-Perišić navečer je, naravno, komentirala gospođa Nara/Icardi:

- I nije baš reakcija koja pridonosi smirivanju situacije, zar ne? Mauro je kao kapetan uvijek pokazivao poštovanje prema svima, a prvenstveno prema plavo-crnim bojama i prema klubu - rekla je Icardijeva supruga i menadžerica.