Prošle godine jedva ostali u ligi, a sad su na putu do čuda. Nakon 119 godina blizu su željene titule

Švedski nogomet, nakon prošlogodišnjeg čuda u režiji malenog Mjällbyja, ove sezone svjedoči novoj senzaciji. Glavni akter je IK Sirius, klub iz sveučilišnog grada Uppsale, koji nakon 14 odigranih kola ne samo da ne zna za poraz, već uvjerljivo drži prvo mjesto na ljestvici Allsvenskana.

S 12 pobjeda i dva remija, Sirius je osvojio 38 od moguća 42 boda i stvorio dvoznamenkastu prednost pred tradicionalnim velikanima poput Hammarbyja, Djurgårdena i Malmöa. Rezultat je to koji prkosi svim očekivanjima, pogotovo za klub koji se prošle sezone borio za opstanak.

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Put od anonimnosti do elite

Osnovan davne 1907. godine u uppsalskoj četvrti Svartbäcken, IK Sirius je veći dio svoje duge povijesti proveo u sjeni. Iako je sportsko društvo njegovalo i druge sportove poput bandyja i atletike, nogometna sekcija je desetljećima tavorila u nižim rangovima. Kratki izleti u prvu ligu, Allsvenskan, bili su rijetki i kratkotrajni. Prvi put su u eliti zaigrali 1968., a zatim ponovno u sezonama 1973. i 1974., no oba puta su se ekspresno vratili u drugoligaško natjecanje.

Uslijedilo je dugo, mračno razdoblje koje je klub odvelo čak do četvrte lige početkom 80-ih. Povratak u najviši rang švedskog nogometa dogodio se tek 2016. godine, kada je Sirius osvojio Superettan i osigurao promociju nakon duge 42 godine izbivanja. Od tada su postali stabilan prvoligaš, no uglavnom su se borili za sredinu tablice. Najbolji plasman do ove sezone bilo im je sedmo mjesto iz povratničke 2017. godine.

Arhitekt uspjeha kojem su vjerovali i kad je bilo najteže

Ključna figura današnjeg Siriusa je trener Andreas Engelmark. Stigao je u klub uoči sezone 2025. nakon 12 godina rada u Brommapojkarni, klubu s jednom od najboljih nogometnih akademija u Skandinaviji, gdje je sudjelovao u razvoju igrača poput Dejana Kuluševskog i Viktora Gyökeresa. Njegov početak u Uppsali nije bio nimalo lak. U prvih 17 kola prošle sezone momčad je osvojila samo 13 bodova i grčevito se borila za ostanak. Mnogi klubovi bi u takvoj situaciji smijenili trenera, no uprava Siriusa ostala je vjerna svojoj dugoročnoj viziji.

‌- Klub je imao dugoročnu strategiju i odlučio me zadržati - objasnio je Engelmark.

Ta se odluka pokazala ispravnom. Momčad je proigrala u završnici sezone, zadržala okosnicu i fantastičnu formu prenijela u tekuću godinu. Rezultati su impresivni: pobjede protiv Hammarbyja (2-0), Malmöa u gostima (3-2), Djurgårdena (3-2), AIK-a (3-0) i IFK Göteborga (4-1) pokazuju da Siriusova dominacija nije slučajnost.

Inovativna strategija i snaga kolektiva

Siriusov uspjeh temelji se na jasnoj i hrabroj strategiji. Klub četvrtu godinu zaredom ima najmlađu momčad u ligi, s ciljem pronalaženja i razvoja igrača koji još nisu dosegli svoj puni potencijal, vezivanja dugoročnim ugovorima i kasnije prodaje. To je model koji objašnjava kako se klub bez financijske moći najvećih rivala može boriti za vrh. Da bi bili precizniji u skautingu, sklopili su i partnerstvo s tvrtkom za analizu podataka Driblab, čime su se pozicionirali kao jedan od predvodnika modernog pristupa nogometu u Skandinaviji.

Ipak, priča nije samo u brojkama. Jedna od glavnih prednosti momčadi je atmosfera unutar svlačionice, što potvrđuje i danski veznjak Marcus Lindberg.

‌- Ne dovodimo igrače s velikim egom, nego one koji se uklapaju u skupinu i igraju za momčad - izjavio je Lindberg.

Primjer takvog promišljenog skautinga je 22-godišnji gvinejski stoper Mohamed Soumah, koji je stigao iz druge momčadi Genta i odmah postao stup obrane.

Ubojiti tandem i prijetnja ljetnog prijelaznog roka

Najveće zvijezde momčadi su napadači Robbie Ure i Isak Bjerkebo. Zajedno su postigli čak 25 od 40 Siriusovih golova. Ure, 22-godišnji Škot koji je stigao iz Anderlechta, vodeći je strijelac lige s 15 pogodaka, dok je Bjerkebo dodao deset golova i osam asistencija. Njihova forma privukla je pažnju velikih europskih klubova, što predstavlja najveću prijetnju Siriusovim šampionskim ambicijama. Bjerkebo je već potvrdio interes klubova iz jačih liga, priznavši da bi odlazak u, primjerice, Bundesligu bilo teško odbiti.

Uprava kluba sada se nalazi pred ključnom odlukom: unovčiti svoje najveće zvijezde i ostvariti rekordne transfere ili zadržati momčad na okupu i pokušati ostvariti povijesni uspjeh. Do kraja prvenstva ostalo je još 16 utakmica, a Uppsala se nada da bi, nakon 119 godina čekanja, konačno mogla proslaviti svoj prvi naslov nogometnog prvaka.