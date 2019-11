Prošlo je 9 godina: Milimetar me dijelio od kraja karijere!

Baš kao i danas, tog 10. studenog 2010. bilo je užasno vrijeme. U svijetu se nije ništa specijalno događalo, Alan Menken, slavni Disneyev producent i skladatelj dobio je u "Hollywood Walk of Fame" zvijezdu, bila je to, ako vas baš zanima, 2442. zvijezda. Flavia Pennetta pobijedila je u San Diegu CoCo Vandeweghe 6-1, 6-2 i donijela Talijankama treći naslov u Davis Cupu, a Lady Gaga i Justin Bieber spremali su se uzeti nagrade na American Music Awardu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Premiershipu, sukladno tmurnom danu, ne baš vesela utakmica, Tottenham je igrao protiv Sunderlanda, na poluvremenu je bilo dosadnih 0-0, i taman kad smo se spremali prebaciti na nešto veselije, začuo se bolan krik. Toliko bolan da se cijeli stadion umrtvio. Kapetan Sunderlanda i nasilnik, a kasnije i zatvorenik, Lee Cattermole, krvnički je startao na Luku Modrića. U prvi trenutak činilo se kao kraj. Svakome tko je gledao utakmicu kroz glavu je vjerojatno prošao onaj mesar Taylor i Eduardo da Silva.

Luka je ležao na travnjaku, držeći se za lijevu nogu, dok je Howard Webb vadio karton i pokazao ga Cattermolu. Kako nije bilo VAR-a, dao mu je tek žuti.

Foto: Stephen Pond/Press Association/PIXSELL

- Cattermole je za to što mi je učinio trebao dobiti crveni karton. Sudac mu je morao pokazati isključivo crveni karton. Igrači koji uklizavaju na taj način trebali bi razmisliti prije no što uđu u start jer svojim uklizavanjem mogu upropastiti karijeru drugog nogometaša, možda svog kolege ili čak prijatelja. Jednostavno, trebali bi razmisliti - rekao je Luka.

Tu je mislio i na Lee Bowyera, koji mu je godinu prije Cattermola također umalo slomio nogu u susretu Birminghama i Tottenhama. Bio je to toliko oštar start da je Luka pauzirao tri i pol mjeseca. No, vratimo se Cattermolu..

Cijeli Otok bavio se tim prekršajem, ne zbog pogreške Webba već jer je tog dana u 69. minuti mogla zauvijek završiti jedna karijera. Svi su bili svjesni toga, pa i Modrić.

- Da nisam skočio i da su mi noge ostale na zemlji, vjerojatno bi bilo i puno gore, ali izvukao sam se u posljednjem trenutku. Vjerojatno bi mi slomio nogu i bio bi to kraj karijere. Srećom, skočio sam i to me vjerojatno spasilo. Hvala Bogu da je sve dobro završilo - rekao je Luka.

Foto: Stephen Pond/Press Association/PIXSELL

Samo pukom srećom, Luka se izvukao s oteklinom, kasnije je, to već znate, potpisao za Real Madrid, osvojio je četiri Lige prvaka, Hrvatsku odveo do finala Svjetskog prvenstva, prekinuo dominaciju Messija i Cristiana Ronalda i osvojio Zlatnu loptu i sve ostale moguće nagrade... A Cattermole?

Taj dečko je dobio trogodišnju zabranu ulaska u engleske pubove, našao se na "PubWatch blacklist". Nakon toga se potukao u jednom pubu, pa dobio novu kaznu, odnosno, produžila se na još jednu godinu, a onda je uhićen jer je u Newcastleu uništio pet automobila. Danas, taj 31-godišnjak igra u nizozemskom Venlu, a vrijednost mu je milijun eura.