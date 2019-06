Prostitutka tvrdi da je spavala s Ronaldom: Baš je bio grub...

Brazilska voditeljica i bivša Miss Bum Bum, Andressa Urach (31), otkrila je u svojoj autobiografiji 'I died to live' da je spavala s planetarno poznatim nogometašem Cristianom Ronaldom (34).

Ne samo da je otkrila tu informaciju, nego je detaljno opisala kako je seks izgledao. Znali su mnogi u Brazilu za njezinu reputaciju. Prije je bila prostitutka i kretala se samo u elitnim krugovima te je bila samo s onima dubljeg džepa. Priznala je kako je do 27. godine spavala s više od tisuću muškaraca.

- Pretvorila sam svoje tijelo u jeftinu robu - otkrila je Urach koja se zbog svoje prošlosti pokajala.

Prema riječima Andresse, Ronaldo ju je odmah zapazio jer su mu je preporučila dvojica nogometaša koja su ranije bila s njom.

- Nazvao me i pitao imam li zaista najbolju guzu u Brazilu - kazala je atraktivna Brazilka pa otkrila detalje susreta:

- Dok sam bila u liftu njegova hotela srce mi je ubrzano kucalo jer sam znala da me sekunde dijele od susreta s njim. Otvorila su se vrata njegove sobe, a on me dočekao s osmijehom te me pozvao unutra. Kratko smo razgovarali o onome što ćemo raditi, a onda me samo zgrabio - rekao je Urach koja se rado prisjeća tog trenutka.

- Imali smo grub i divlji seks. _Nisam mogla vjerovati da je takav. Ronaldo je veoma agresivan u krevetu. Sve je završilo prilično brzo - napisala je Andressa u svojoj autobiografiji.

Cristiano Ronaldo trenutno je igrač Juventusa te je u sretnoj vezi s Argentinkom Georginom Rodriguez (25).