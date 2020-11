Protiv Osijeka Mamić je izgubio jednom, dobio jedini trenerski i dva igračka sraza protiv Bjelice

<p>Dugo se jedna utakmica u HNL-u nije tako iščekivala kao današnja uz Dravu. Drugi Osijek, protiv prvog Dinama, <strong>Nenad Bjelica </strong>protiv<strong> Zorana Mamića.</strong> Bjelica protiv bivšeg kluba s kojim je napravio velike stvari i protiv bivšeg suradnika s kojim je u <strong>Dinamu </strong>surađivao devet mjeseci. Obojica imaju po 49 godina, trener Osijeka je stariji 50 dana.</p><p>Povijest odnosa znate, surađivali su od lipnja 2019. do ožujka 2020. Sad su na suprotnim stranama, na klupi dva u ovom trenutku najjača kluba u državi. U trenutku kad je Bjelica odlazio iz Maksimira, Zoran Mamić je bio sportski direktor. Bjelicu je naslijedio Jovićević, koji se nije puno zadržao. Bit će ovo drugi trenerski obračun Bjelice i Mamića. Prvi je bio u uzvratu play offa Lige prvaka 2013. Dinamo je u Beču pobijedio 3-2, ali je Austrija u Zagrebu dobila 2-0.</p><p>- Osijek je u naletu, u dobroj seriji, dobroj fazi, ima dobru momčad i stručni stožer, pozitivu u gradu, među navijačima. Situacija s koronom se stalno mijenja. Živimo iz sata u sat. U Osijek idemo po pobjedu, tako ćemo se i postaviti - rekao je uoči utakmice u Slavoniji Zoran Mamić, koji kao trener Dinama ima sjajan učinak protiv Osječana u HNL-u.</p><p>Dinamo je vodio u ukupno 11 utakmica protiv rivala s Drave. Dobio je njih osam, u dvije je remizirao, a samo jednu je izgubio 2014. godine kad je sadašnji dinamovac Josip Mišić pred sami kraj zabio za pobjedu Osijeka 3-2 u Gradskom vrtu. Ima Mamić dvije pobjede i još dva remija u Gradskom vrtu, a u Maksimiru protiv Osijeka ima impresivnu statistiku. Šest pobjeda, u kojima je Dinamo dva puta slavio 3-0, tri puta 4-1 i jednom 5-0. Mamićeva gol-razlika protiv Osijeka je 32-9 na klupi Dinama. No mnogi će reći kako nikad nije vodio utakmicu protiv ovako jakog Osijeka i protiv Osijeka kojemu je na klupi Nenad Bjelica. Igrali su Mamić i Bjelica jedan protiv drugog u prvome prvenstvu 1992. godine. Zagrepčani su slavili u obje utakmice. U Zagrebu 2-0, a drugi se sraz zbog rata igrao u Kutjevu, bilo je 2-1 za momčad iz Maksimira.</p><p>Nenad Bjelica kaže kako ovo nije obračun njega i Zorana Mamića nego derbi Osijeka i Dinama, ali dobro poznajemo trenera osječkog kluba i znamo kako će dodatno motivirati igrače da sruši “modre”.</p><p>Nenadu ovo nije “obična” utakmica, a nije ni Zoranu. Dinamo ima plus šest, s pobjedom bi pokazao da je gazda i da suvereno grabi prema novom naslovu prvaka. Osijek s pobjedom poručuje “modrima” kako je spreman napasti titulu već ove sezone. Remi zbog bodovne razlike više paše gostima, ali Dinamo u hrvatskoj ligi nikad ne igra na bod. Neće ni danas sigurno.</p><p>I jedni i drugi imaju problema pred ovu utakmicu. Što zbog korone, što zbog ozljeda, ali oba trenera sigurno mogu računati na respektabilne sastave uoči derbija.</p><p>- Gradski vrt je naš stadion, mi smo tu domaćini, a ja tu svaki put pozdravim gostujuće trenere, tako će biti i u subotu, nema tu nikakve dileme. Da, želim, jako želim pobjedu zbog svog Osijeka. I to mi je jedini cilj, razmišljam o tome, a ne kako pobijediti Zorana - rekao nam je u razgovoru za 24sata nekoliko dana prije derbija Nenad Bjelica.</p><p>Nema sumnje kako bi današnji sraz u normalnim okolnostima na Gradski vrt privukao i 10-ak tisuća gledatelja, ali korona radi svoje.</p><p>Koeficijent na Osijek je 2,70, isti je koeficijent na Dinamo. Na remi je 3,20. Glavni sudac je Duje Strukan iz Splita. Prijenos je na Areni Sport 3 u 15 sati.</p><p>I jedni i drugi imaju problema. Korona virus i ozljede su napravile svoje. Kod Dinama su upitni Gvardiol i Majer, vjerojatnije je da neće igrati u Osijeku. Franjića sigurno nema, a sraz u rodnom gradu propustit će i Perić. Kod Osijeka neće biti Bočkaja, Lončara...</p><p>Mogući sastav Osijeka: Ježina, Silva, Majstorović, Škorić, Jurčević, Vuković, Žaper, Erceg, Kleinheisler, Bohar, Mierez</p><p>Mogući sastav Dinama: Livaković, Stojanović, Theophile-Catherine, Lauritsen, Leovac, Jakić, Kastrati, Ademi, Ivanušec, Oršić, Gavranović</p>