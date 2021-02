Prije tri mjeseca, na istome mjestu i protiv iste reprezentacije, odškrinuli smo vrata Eura, a samo dva dana kasnije i kročili kroz ta vrata nakon pobjede nad Švedskom.

Hrvatska je Europsko prvenstvo osigurala krajem prošle godine i posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama poslužile su kao povjera izborniku Veljku Mršiću. Na koga od igrača može odmah računati, tko od igrača može odgovoriti zahtjevima reprezentacije i tko će biti zalog za budućnost.

Hrvatska je izgubila od Turske (84-78) u posljednjem kolu kvalifikacija za EP. Iako su obje reprezentacije već ranije osigurale plasman na Europsko prvenstvo, gledali smo odličnu utakmicu s puno preokreta pod ravnanjem maestra Shanea Larkina koji je, moramo priznati, jednostavno za dvije razine bolji od ostalih igrača.

U izostanku stožernih igrača u ovim kvalifikacijama, kao što su Roko Rogić i Roko Leni Ukić, priliku u našim redovima dobili su igrači iz drugog plana koji nisu uživali bogatu minutažu u prethodnim utakmicama, igrači koji su pak otpadali sa šireg spiska te debitant Goran Filipović (24), koji je, nakon nešto lošije partije u debiju protiv Nizozemske, odigrao solidan susret.

Ugodno je iznenadio mladi playmaker koji je sa svojim ulascima unosio posebnu energiju, brzinu i eksplozivnost u našu igru te je bio sjajna ispomoć danas našem prvom playu Dominiku Mavri. Zabijao je u ključnim trenucima i držao nas u egalu s Turcima koji su vodili kroz cijeli susret. Iako je malo vjerojatno da će ići na Europsko prvenstvo, košarkaš Craiove je odigrao solidno protiv Turske, uz poneke oscilacije u obrani i napadu tijekom utakmice, ali pokazao je da je čovjek na kojeg bi se Mršić mogao osloniti u kvalifikacijama u budućnosti.

Bilo je pozitivnih i negativnih aspekata u našoj igri, a definitivno najveći minus je bio naš defenzivni skok koji je bio na lošoj razini. U nekim situacijama je izbornik Mršić morao i podviknuti jer je falilo agresije i intenziteta, nismo radili faulove zbog čega su Turci dolazili do laganih koševa.

- Ajde, dignite ozbiljnost na višu razinu. Ne može ovo ovako.

Napad nam je odlično funkcionirao na krilima iskusnog dvojca Željka Šakića i Mire Bilana, ali ozbiljnost je itekako falila u obrani. Mučili su se Mavra i Filipović sa sjajnim Larkinom koji je lagano razbijao našu obrambenu liniju i razigravao suigrače, nismo imali rješenja za turski 'pick and roll'.

U prvom poluvremenu Turci su vodili od početka do kraja, u jednom trenutku otišli su i do plus šest, ali iskusni Mršić znao je kada treba pozvati minutu predaha i trgnuti svoje igrače. Razdrmao ih je, uspjeli smo se stabilizirati i s brza dva koša otišli smo s minus dva na poluvrijeme.

U trećoj četvrtini ganjali smo taj minimalni zaostatak za Turcima, a napokon smo pred kraj dionice došli i do vodstva.

U posljednjoj četvrtini smo u kratkom naletu došli i do plus šest, ali Turci su iskoristili naše mane u obrani. Defenzivni skok nam nije bio na očekivanoj razini pa su domaćini došli do nekoliko laganih koševa, a kada je nabrijani Larkin krenuo sve pogađati, bilo je jasno da ćemo teško do pobjede. Čovjek je jednostavno klasa više.

Pritiskali smo u završnici, ali Turci su s nekoliko koševa nakon skokova u napadu došli do zaslužene pobjede.

Najbolji strijelac u našoj reprezentaciji bio je Tomislav Gabrić koji je, nakon što je nekoliko puta ispao sa šireg popisa, napokon dobio priliku i ostavio dobar dojam u obje utakmice. Turcima je za 20 minuta utrpao 13 koševa.

Goran Filipović je za 14 minuta zabio 12 koševa, 12 je imao i Bilan, dok su 10 zabili Šakić i Vranković. Očekivali smo Roka Prkačina u većoj ulozi, pogotovo jer se radi o nevažnoj utakmici, ali na kraju je bio na parketu svega 15 minuta. Antonio Jordano i Marin Marić su jedini igrači u našoj momčadi koji nisu odigrali ni minute.

Kod Turske je najbolji bio Sanli sa 17 koševa, šest skokova i dvije asistencije, Tuncer je zabio isti broj koševa uz pet skokova i sedam asistencija, a Larkin je ubacio 16 poena uz sedam skokova.

Hrvatska je tako ove kvalifikacije završila s četiri pobjede i dva poraza što joj je donijelo prvo mjesto, druga je Nizozemska, treća Turska, a Švedska je ostala bez plasmana.

Domaćini Eura su Gruzija, Njemačka, Italija i Češka, a prvenstvo počinje u rujnu sljedeće godine.