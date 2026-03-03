Obavijesti

Sport

Komentari 0
STRASBOURG U POLUFINALU

Protivnik Rijeke se provukao u Kupu protiv drugoligaške ekipe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Protivnik Rijeke se provukao u Kupu protiv drugoligaške ekipe
Foto: ALEXANDRE DIMOU

Strasbourg se plasirao u polufinale Kupa nakon 2-1 pobjede nad Reimsom! Golovi s bijele točke u završnici donijeli su slavlje Strasbourgu, prvi put u polufinalu od 2001

Admiral

Skorašnji protivnik Rijeke u osmini finala Konferencijske lige, francuski Strasbourg plasirao se u polufinale nacionalnog Kupa 2-1 pobjedom protiv drugoligaša Reimsa. Strasbourg je stvorio mnoštvo prilika, imao je čak 33 udarca, pri čemu 11 u okvir gola, no tek u samoj završnici utakmice je uspio slomiti suparnika.

PREKRASNA KEIRA FOTO Plavuša je nova 'šefica' na Rujevici! Zavela je heroja Rijeke
FOTO Plavuša je nova 'šefica' na Rujevici! Zavela je heroja Rijeke
POSLAO PORUKU EKIPI Pomoćnik Rijeke uoči Hajduka: 'Mister' je opet s nama, izašao je iz bolnice na vlastiti zahtjev
Pomoćnik Rijeke uoči Hajduka: 'Mister' je opet s nama, izašao je iz bolnice na vlastiti zahtjev

Oba gola domaćin je zabio s bijele točke, u 83. minuti je bio precizan Argentinac Joaquin Panichelli, a četiri minute kasnije i Paragvajac Julio Encisco. Reims je u četvrtoj minuti nadoknade smanjio na 2-1, a strijelac je bio Patrick Zabi. Alzaški klub se prvi put nakon 2001. godine plasirao u polufinale "Coupe de France". Prije dvadeset pet godina, Strasbourg je i posljednji put podigao trofej i to treći put u svojoj povijesti nakon 1966. i 1951.

Četiri puta je bio i pobjednik Liga kupa, posljednji put 2019.  U srijedu se sastaju Lorient - Nica, te Marseille - Toulouse, a posljednji četvrtfinalni ogled je u četvrtak kada će snage odmjeriti Lyon - Lens.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce
SJAJAN PAR

FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce

Nogometaš Tonio Teklić (26) ima cilj ostaviti Osijek u HNL-u, a s njim je stigla i Nika Manojlović (24). O njoj se jako malo zna u javnosti, ne izlaže se previše medijima
Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu
THE FAMILY

Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu

Na fotografiji objavljenoj na službenom Instagram profilu restorana, premijer Plenković i izbornik Dalić poziraju nasmiješeni, okruženi impresivnom zbirkom nogometnih memorabilija koje krase interijer
Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu
POGLEDAJTE GALERIJU

Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu

Maksimirski stadion simbol je promašenih arhitektonskih vizija i potrošenih milijuna! Od Tuđmanovih megalomanskih snova do "Plavog vulkana" i "kuglofa", svi planovi pali u vodu. Čeka se finalno rješenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026