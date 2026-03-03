Protivnik Rijeke se provukao u Kupu protiv drugoligaške ekipe

Skorašnji protivnik Rijeke u osmini finala Konferencijske lige, francuski Strasbourg plasirao se u polufinale nacionalnog Kupa 2-1 pobjedom protiv drugoligaša Reimsa. Strasbourg je stvorio mnoštvo prilika, imao je čak 33 udarca, pri čemu 11 u okvir gola, no tek u samoj završnici utakmice je uspio slomiti suparnika.

Oba gola domaćin je zabio s bijele točke, u 83. minuti je bio precizan Argentinac Joaquin Panichelli, a četiri minute kasnije i Paragvajac Julio Encisco. Reims je u četvrtoj minuti nadoknade smanjio na 2-1, a strijelac je bio Patrick Zabi. Alzaški klub se prvi put nakon 2001. godine plasirao u polufinale "Coupe de France". Prije dvadeset pet godina, Strasbourg je i posljednji put podigao trofej i to treći put u svojoj povijesti nakon 1966. i 1951.

Četiri puta je bio i pobjednik Liga kupa, posljednji put 2019. U srijedu se sastaju Lorient - Nica, te Marseille - Toulouse, a posljednji četvrtfinalni ogled je u četvrtak kada će snage odmjeriti Lyon - Lens.