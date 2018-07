Provocirao protivničke navijače pa je jedva spasio živu glavu...

Nogomet nas je navikao na razne stvari, a većinom nam pruža lijepe priče. Međutim, postoji i ona druga strana koja se nikome ne dopada.

Tu stranu nogometa priuštili su nam nižerazredni brazilski klubovi u doigravanju za Seriu D. Tamo su se, u četvrtfinalu kvalifikacija, sastali Caxisa i Treze u utakmici koja se pred sam kraj pretvorila u totalni kaos.

U prvoj utakmici Treze je slavio s minimalnih 1-0, a onda je na red došla uzvratna utakmica kod Caxiasa. I sjajno je sve krenulo za domaćine zahvaljujući golu Juniora Alvesa.

No, njihovo slavlje nije dugo trajalo i Treze je došao do potpunog preokreta nakon što su pogađali Paulo Brumati, Carlos Coppetti i Dede.

Upravo taj posljednji gol Dedea razlog je velikog kaosa. Prilikom slavlja, Dede je provocirao protivničke navijače, a onda su se domaći igrači sjurili prema Dedeu koji je bježao po cijelome terenu.

Unbelievable scenes between Treze and Caxias in the Brazilian Série D last night. pic.twitter.com/sXM0VjAhh8