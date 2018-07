Provocirao Stipu, ali nije uspio: To može samo moja draga žena

Stipe Miočić protiv Daniela Cormiera. UFC prvak teške kategorije, jedini koji je teškaški pojas obranio triput bori se protiv šampiona u poluteškoj kategoriji, čovjeka koji u karijeri ima samo dva poraza, oba protiv Jona Jonesa.

Borba je u Las Vegasu u nedjelju oko šest ujutro.

'Cain je veći od Stipe'

Daniel Cormier jedan je od najvećih MMA boraca svih vremena. Žario je i palio teškaškom kategorijom, pobjeđivao je Franka Mira, Roya Nelsona, Antonija Silvu, a pobjedom protiv Josha Barnetta 2012. godine osvojio je Strikeforceov teškaški pojas.

Nitko ga nije uspio pobijediti, ali u to je vrijeme briljirao još jedan teškaš, Cain Velasquez, bliski Cormierov prijatelj. Upravo je zbog Velasqueza DC napustio tešku kategoriju i prebacio se u polutešku.

- Da Cain Velasquez nije ozlijeđen, on bi bio prvak, ne Stipe - rekao je Cormier, ali Stipe na to nije ni trepnuo.

- Živciraju li me ovakve izjave? Pa ja sam vatrogasac, tamo me uništavaju svaki dan, perem WC, kamion, ali ništa me ne može iživcirati. Samo moja supruga zna kako to učiniti - rekao je Stipe.

Foto: Stipe Miočić/Instagram

Stipe: Samo moja žena zna tajnu

Cormier se vratio iz poluteške kategorije i pokušat će ući u izabrano društvo boraca koji su bili prvaci u dvije divizije. To su dosad uspjela samo četvorica, Randy Couture, BJ Penn, Conor McGregor i Georges St.Pierre.

- Ovo mi je najveća borba u karijeri. Borim se protiv najuspješnijeg UFC prvaka u povijesti, protiv najopakijeg tipa na planeti. Ništa što sam dosad napravio ne može se mjeriti s ovime - rekao je Cormier i dodao:

- Stipe je fenomenalan, ali pobijedit ću.

To će biti jako teško.

DC je vrhunski borac, u to nema nikakve sumnje, ali čovjek ima 93 kile. Navući će on još nekoliko kila, možda dođe i do stotke, ali kad je stao uz Stipu koji se nadvio se nad njega, bilo je jasno da Amerikanca čeka gotovo nemoguća misija.

Tako misle i kladionice koje su na Stipu stavile koeficijent 1.40.

- Nokaut, zahvat, odluka sudaca... Nije me briga kako, samo me pobjeda zanima. Naravno da svi žele meč završiti što prije, tko ne bi volio ući, pobijediti nokautom i otići kući - rekao je Stipe.

Foto: UFC/Screenshot

Jedno je sigurno, čeka nas pravi vatromet u kavezu.

I, budite sigurni, bit će to otvorena borba, jer ni jedan ni drugi ne kalkuliraju.