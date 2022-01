Mislim da su mediji malo sve izvadili iz konteksta jer su prenijeli kako sam posve protiv cjepiva bilo kakve vrste. Ovdje je problem što ne želim da me netko prisili da unesem nešto u svoje tijelo. To ne želim i to je neprihvatljivo, riječi su Novaka Đokovića koji se odbija cijepiti, a nema važeće medicinsko izuzeće, zbog čega ga nećemo gledati na prvom Grand slamu sezone - Australian Openu.