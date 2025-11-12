Obavijesti

Sport

Komentari 0
POSTAO 'LICE S OŽILJKOM' PLUS+

Prpić za 24sata: Rijetki znaju da sam radio s jednom legendom Hajduka, a Gattuso je poseban

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 6 min
Prpić za 24sata: Rijetki znaju da sam radio s jednom legendom Hajduka, a Gattuso je poseban
Foto: Facebook

Nadam se proslavi dvostruke krune ove sezone, Hajdukove i Portove. A izbornik Dalić odlučit će kad će biti vrijeme za mene u reprezentaciji, kaže mladi stoper, koji u Portugalu posebno uživa u jednom specijalitetu

Bio sam s Hajdukom na pripremama u Sloveniji, ljudi iz Porta predočili su mi plan koji mi se svidio i odmah sam prihvatio njihovu ponudu. Sve se odvilo filmskom brzinom i danas sam presretan. Igram u europskom velikanu i uživam u svakom trenutku, kaže nam hrvatski reprezentativac Dominik Prpić (21), koji se u Portugal preselio prije četiri mjeseca i zaigrao u klubu u kojem je velik trag ostavio legendarni Tomislav Ivić, koji je s njima osvojio prvenstvo, kup, Uefin Superkup i Interkontinentalni kup.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju
FOTO: 'KRALJICA' IZNENADILA

Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju

Gospođa James pojavila se u Francuskoj u intrigantnoj crno-prozirnoj haljini, koja je malo toga prepustila mašti. Mnoge je iznenadila svojom kombinacijom, s obzirom kako se nije često pojavljivala u takvim izdanjima.
Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen
DOZNAJEMO

Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen

Igrači su si u Puli međusobno rekli puno stvari, a uskoro će to napraviti i sa stožerom jer su svi na kraju - Dinamo. Kovačević sad mora napraviti po svome, onda će mirne duše svima reći 'govorio sam vam' ili otići
Janica Kostelić: Nisam moderna, teško je ostati imun na riječi s interneta. A nije sve za svakoga
LEGENDARNA HRVATICA

Janica Kostelić: Nisam moderna, teško je ostati imun na riječi s interneta. A nije sve za svakoga

Meni je u mom skijanju bilo bitno raditi što manje pogrešaka zato što one oduzimaju strašno puno vremena…Uvijek moraš biti spreman na to da ćeš pogriješiti i da će ti trebati dodatna snaga, poručila je slavna Hrvatica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025