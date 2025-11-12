Nadam se proslavi dvostruke krune ove sezone, Hajdukove i Portove. A izbornik Dalić odlučit će kad će biti vrijeme za mene u reprezentaciji, kaže mladi stoper, koji u Portugalu posebno uživa u jednom specijalitetu
Prpić za 24sata: Rijetki znaju da sam radio s jednom legendom Hajduka, a Gattuso je poseban
Bio sam s Hajdukom na pripremama u Sloveniji, ljudi iz Porta predočili su mi plan koji mi se svidio i odmah sam prihvatio njihovu ponudu. Sve se odvilo filmskom brzinom i danas sam presretan. Igram u europskom velikanu i uživam u svakom trenutku, kaže nam hrvatski reprezentativac Dominik Prpić (21), koji se u Portugal preselio prije četiri mjeseca i zaigrao u klubu u kojem je velik trag ostavio legendarni Tomislav Ivić, koji je s njima osvojio prvenstvo, kup, Uefin Superkup i Interkontinentalni kup.
