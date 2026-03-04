Obavijesti

Sport

Komentari 12
KOMENTAR PLUS+

Prst sudbine htio je da Hajduk na koncu bude kažnjen za veliki šlamperaj svoje administracije

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Prst sudbine htio je da Hajduk na koncu bude kažnjen za veliki šlamperaj svoje administracije
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

RIJEKA - HAJDUK 3-2 Rijeka je u sudačkoj nadoknadi postigla dva gola, pobijedila 3-2 i izborila plasman u polufinale Kupa. No gosti su prema porazu krenuli daleko prije utakmice

Admiral

Hajduk je bio na pragu velike pobjede, ali Rijeka se s dva gola u sudačkoj nadoknadi vratila u život i stigla do prolaza u polufinale Kupa. Šokantna utakmica u kojoj su i jedni i drugi dali maksimum i odigrali jako dobre utakmice na koncu je otišla na stranu Rijeke, a Hajduku ostaje žal da je izgubio već dobivenu utakmicu, jednu od najboljih koje su odigrali u ovoj sezoni. Bila je to od prve do predzadnje minute sjajna partija Garcijine momčadi. Trener Hajduka danas je vukao prave poteze, od postave, preko taktike, zamjena, promjene impostacije u drugom poluvremenu... Na koncu mu je presudila pogreška mladog stopera koji nije ni trebao igrati utakmicu. Ima tu i prsta sudbine da Hajduk bude kažnjen za šlamperaj vlastite administracije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!
ČUDESNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!

Svima koji nisu ovo gledali treba biti žao. Čudesna utakmica na Rujevici. Rijeka u zadnjim sekundama okrenula i došla do polufinala Kupa. Ovo je apsolutno čudo od utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026