Prst sudbine htio je da Hajduk na koncu bude kažnjen za veliki šlamperaj svoje administracije

Hajduk je bio na pragu velike pobjede, ali Rijeka se s dva gola u sudačkoj nadoknadi vratila u život i stigla do prolaza u polufinale Kupa. Šokantna utakmica u kojoj su i jedni i drugi dali maksimum i odigrali jako dobre utakmice na koncu je otišla na stranu Rijeke, a Hajduku ostaje žal da je izgubio već dobivenu utakmicu, jednu od najboljih koje su odigrali u ovoj sezoni. Bila je to od prve do predzadnje minute sjajna partija Garcijine momčadi. Trener Hajduka danas je vukao prave poteze, od postave, preko taktike, zamjena, promjene impostacije u drugom poluvremenu... Na koncu mu je presudila pogreška mladog stopera koji nije ni trebao igrati utakmicu. Ima tu i prsta sudbine da Hajduk bude kažnjen za šlamperaj vlastite administracije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+