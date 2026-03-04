RIJEKA - HAJDUK 3-2 Rijeka je u sudačkoj nadoknadi postigla dva gola, pobijedila 3-2 i izborila plasman u polufinale Kupa. No gosti su prema porazu krenuli daleko prije utakmice
Prst sudbine htio je da Hajduk na koncu bude kažnjen za veliki šlamperaj svoje administracije
Hajduk je bio na pragu velike pobjede, ali Rijeka se s dva gola u sudačkoj nadoknadi vratila u život i stigla do prolaza u polufinale Kupa. Šokantna utakmica u kojoj su i jedni i drugi dali maksimum i odigrali jako dobre utakmice na koncu je otišla na stranu Rijeke, a Hajduku ostaje žal da je izgubio već dobivenu utakmicu, jednu od najboljih koje su odigrali u ovoj sezoni. Bila je to od prve do predzadnje minute sjajna partija Garcijine momčadi. Trener Hajduka danas je vukao prave poteze, od postave, preko taktike, zamjena, promjene impostacije u drugom poluvremenu... Na koncu mu je presudila pogreška mladog stopera koji nije ni trebao igrati utakmicu. Ima tu i prsta sudbine da Hajduk bude kažnjen za šlamperaj vlastite administracije.
