Prva dama poziva na jubilarni Zagrebački maraton koji starta u subotu, 1. listopada, u 15 sati

Dođite, uključite se, potrčite. Sudjelujte na bilo kojoj od utrka - dječjoj utrci, utrci na 10 kilometara, polumaratonu ili maratonu. Napravite nešto dobro za svoje zdravlje. Ne zaboravite da je bilo koja redovita tjelesna aktivost - hodanje, okopavanje vrta, šetnja psa, rolanje, dizački treninzi, bilo koja aktivost koja vas veseli od neprocjenjive je važnosti za očuvanje zdravlja. Riječi su to prve dame Sanje Musić Milanović.

Prof. dr. sc. Sanja Musić-Milanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja i projekta Živjeti zdravo pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, poziva sve trkače da se priključe jubilarnom 30. Zagrebačkom maratonu koji starta u subotu 1. listopada u 15 sati s Trga bana Josipa Jelačića.

Sat vremena prije, u 14 sati, kreće utrka Garmin 10 kilometara, a maraton i polumaraton te štafeta u 15 sati.

Podjela startnih paketa i brojeva bit će na dan utrke i to u Uredu maratona na Trgu bana Jelačića od 9 do 12.30 sati. Redovna podjela startnih paketa i brojeva bit će u Atletskoj dvorani na Zagrebačkom velesajmu, od srijede 28.9. do petka 30.9. od 13 do 19 sati. Po završetku utrke na Trgu bana Josipa Jelačića trkače očekuje odlična zabava - dva koncerta u subotnju večer - Letu štuke i Filip Rudan. Trčanje je zdravlje. Ne propustite 30. Zagrebački maraton. Još nije kasno za prijave.





Najčitaniji članci