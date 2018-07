Prva objava Kalinića nakon izbacivanja iz reprezentacije...

Nikola Kalinić se prvi put nakon izbacivanja iz reprezentacije javio na društvenim mrežama, a objavio je sliku iz kampa Milana gdje se nalazi na pripremama za novu sezonu.

Nikoli ovih dana sigurno nije lako, jer da mu je ego bio malo manji sada bi bio dio najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog sporta.

Kalinić je objavio sliku na Instagramu u društvu suigrača Hakana Calhanoglua kako igraju bilijar uz opis:

- Forza Milan!

Dalić je Kalinića izbacio iz reprezentacije nakon što je napadač Milana odbio ući u igru protiv Nigerije pet minuta prije kraja utakmice, zbog navodnih problema s leđima. No, isti takav slučaj se prvo dogodio i u prijateljskoj utakmici s Brazilom, a Nigerija je očito bila krajnja točka razumijevanja kod izbornika.

Hrvatska je ušla u finale, a Kalinić je otišao kući jer nije htio ući kao zamjena. To je bilo dovoljno korisnicima Twittera da se raspišu o Kaliniću kao najnesretnijem čovjeku u ovome trenutku...

Tako je jedan korisnik napisao:

- Tvoj život može biti i gori, zamisli samo da si Nikola Kalinić.

- Kalinić je odbio ući u igru protiv Nigerije kao zamjena jer je smatrao da zaslužuje igrati od početka. Izbacili su ga iz reprezentacije, a sada je Hrvatska u finalu Svjetskog prvenstva po prvi put u povijesti. Nitko ne želi biti sada na njegovom mjestu - dodao je drugi korisnik.

Kalinic refused to come in as a sub against Nigeria because he felt he should start,He was sent back to Croatia and now they are in the Finals of the World Cup ,1st time in his countries history..Nobody wants to be that guy now..Pride won’t take you anywhere in life..#LifeLesson