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Prva prodaja na Poljudu! Mladi talent iz Hajduka ide u Poljsku

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
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Prva prodaja na Poljudu! Mladi talent iz Hajduka ide u Poljsku
Gorica i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hajduk je prodao prvog igrača ovo ljeto. Talentirani Bruno Durdov odlazi u poljski Gornik iz Zabrza za svotu nešto manju od milijun eura

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Hajduk je dogovorio prvu prodaju igrača ovo ljeto! Poljud će napustiti Bruno Durdov (18), a njegova nova destinacija je poljski Gornik iz Zabrza. Nakon više tjedana zavrzlame i raznih glasina, sada je sve potvrđeno i mladi talent "bijelih" seli u Poljsku. Gornik je oborio klupski rekord kako bi doveo talentirano krilo.

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Graz: Prijateljska utakmica HNK Hajduk - Fenerbahce | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Poljski klub će Hajduku iskeširati nešto manje od milijun eura. Uz to, Hajduk je ugradio i klauzulu po kojoj mu na sljedeći transfer Durdova pripada 25 posto zarade. Tu su i bonusi pa bi Hajduk na kraju mogao zaraditi oko 1,5 milijuna eura za Durdova. Fiksnu svotu od skoro milijun eura Poljaci bi trebali isplatiti odmah, što je velika financijska injekcija za splitski klub.

Durdov je za Hajduk odigrao ukupno 55 utakmica zabio četiri gola te je slovio kao jedan od najvećih talenata Hajdukove škole. Sada seli u klub čiji se navijači također zovu Torcida te imaju bratski odnos sa splitskom skupinom, a sami klub ima velike ambicije jer će igrati kvalifikacije za Ligu prvaka. Gornik upravo Durdova vidi kao idealno pojačanje za iskorak u Europi.

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