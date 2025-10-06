Prva tenisačica koja je povećala grudi: 'Dugo sam to htjela. Nisu male i ne smetaju dok igram...'

Francuska tenisačica Océane Dodin (28) uzburkala je sportski svijet odlukom koja ruši tabue u profesionalnom tenisu. Nekadašnja 46. igračica svijeta iskoristila je devetomjesečnu pauzu zbog zdravstvenih problema kako bi se podvrgnula operaciji povećanja grudi, o čemu je bez zadrške progovorila za RMC Sport, ističući kako vjeruje da je prva aktivna igračica koja se odlučila na takav korak.

Prisilna pauza kao životna prilika

Dodin se posljednjih godinu dana borila s ozbiljnim problemom unutarnjeg uha koji joj uzrokuje vrtoglavicu i nestabilnost, stanje koje ju je mučilo gotovo desetljeće. Zbog toga je bila prisiljena privremeno napustiti terene i posvetiti se liječenju. Upravo je tu stanku vidjela kao idealnu priliku da ispuni dugogodišnju osobnu želju.

- To je nešto što sam željela učiniti već dugo vremena - objasnila je Dodin.

- Iskoristila sam ovu pauzu jer sam si rekla da, s obzirom na to da nakon operacije morate mirovati oko dva mjeseca, to tijekom sezone jednostavno nije moguće. Pomislila sam, ako već moram pauzirati šest mjeseci, mogu barem učiniti ono što želim. A i draže mi je to napraviti sada nego s 40 godina, kada završim karijeru.

Njezina odluka da ne čeka kraj karijere pokazuje promjenu u razmišljanju sportašica koje sve otvorenije govore o svojim osobnim željama, neovisno o profesionalnim očekivanjima.

Suočavanje s predrasudama i usporedbe

Odluka Océane Dodin u oštrom je kontrastu s pričom Simone Halep, bivše prve igračice svijeta, koja se na početku karijere podvrgnula operaciji smanjenja grudi kako bi poboljšala pokretljivost i smanjila bolove u leđima. Upravo zbog toga, potez francuske tenisačice izazvao je brojna upozorenja.

- Svi su mi govorili: 'Nećeš više moći igrati.' Kao da sam stavila lubenice - izjavila je Dodin kroz smijeh, odbacujući kritike.

- Nisu male, ali mi ne smetaju dok igram. Postoje prilagođeni sportski grudnjaci i osjećam se ugodno.

Foto: Instagram

Ključnu ulogu u njezinoj odluci odigrao je detaljan dogovor s kirurgom, koji joj je ujedno i prijatelj.

- Puno sam razgovarala s njim o tome gdje postaviti implantate da mi ne smetaju, kako nositi grudnjak za potporu i slično. Da mi je rekao da će to biti problem, ne bih to učinila - pojasnila je.

Dodin s ponosom ističe kako je vjerojatno prva tenisačica koja se natječe nakon povećanja grudi, dodavši:

- Mora postojati prvi za sve.

Povratak na teren i novi ciljevi

Nakon oporavka, Dodin se vratila natjecanjima na ITF turniru W35 Reims 2025., gdje je stigla do četvrtfinala. Zbog duge pauze, njezin rang na WTA ljestvici pao je na 363. mjesto, no to je nije obeshrabrilo. Njezin glavni cilj je povratak u formu i nastup na kvalifikacijama za Australian Open 2026. godine. Upravo je u Melbourneu 2024. ostvarila svoj najbolji Grand Slam rezultat, plasiravši se u četvrto kolo.