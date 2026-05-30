Prva tenisačica svijeta izborila plasman u osminu finala RG-a

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka plasirala se u osminu finala Roland Garrosa nakon što je u susretu trećeg kola bila bolja od Ruskinje s australskom putovnicom Darije Kasatkine sa 6-0, 7-5. Bjeloruskinja je svladala svoju treću prepreku na drugom ovogodišnjem Grand Slam turniru. Nakon Španjolke Jessice Bouzas Maneiro i Britanke Katie Boulter, na koljena je bacila i Kasatkinu.

"Bilo je teških trenutaka u drugom setu, ali drago mi je što nisam odustala," rekla je 28-godišnja Sabaljenka nakon pobjede.

"Sretna sam što sam se probila do drugog tjedna, zadovoljna svojom razinom igre," dodala je nakon stote pobjede u karijeri kao svjetskog broja jedan, čime je postala deveta igračica koja je postigla taj podvig od početka WTA ljestvice.

Foto: Stephane Mahe

Prije nje to je uspjelo i Martini Navratilovoj, Steffi Graf, Chris Evert, Sereni Williams, Martini Hingis, Monici Seles, Justine Henin i Igi Swiatek.

U osmini finala suočit će se s Japankom Naomi Osakom, koja je nakon žestoke i trosatne borbe pobijedila američku tinejdžericu Ivu Jović 7-6 (5), 6-7 (3), 6-4.

"Bila sam puno smirenija nego u prva dva meča. Velika mi je čast biti ovdje, nikad prije nisam stigla ovako daleko u Parizu," kazala je Osaka.

Osaka, koja je do sada osvojila četiri Grand Slam turnira, dva puta je bila najbolja u Melbourneu (2019, 2021), te New Yorku (2018, 2020), prvi put se na pariškom turniru plasirala u osminu finala.