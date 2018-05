Prvaci korak do ispadanja: I uz loš dan Brade Houston slavio

Kad vam najbolji igrač i jedan od najboljih košarkaša svijeta ima šut za tri poena 0/11, a iz igre ukupnih 5/21, a vi ipak pobijedite prvaka, onda znate da imate momčad sposobnu za velike stvari. Upravo to vidjeli su navijači u Houstonu u petoj utakmici finala Zapada.

Rocketsi su pobijedili Warriorse 98-94 i došli na 3-2 i jednu pobjedu do finala NBA lige. James Harden nije bio pri šutu noćas, no spasila su ga slobodna bacanja (9/9) te je utakmicu završio s 19 koševa, tri skoka i četiri asistencija. No, zato je ponovno potegnuo igrač s klupe Eric Gordon s 24 koša i četiri skoka. Chris Paul utakmicu je završio s 20 koševa, sedam skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte, a ključnu loptu za Golden State izgubio je Draymond Green nešto više od dvije sekunde prije kraja utakmice pri rezultatu 96-94.

Green je loše primio dodavanje Curryja, nije uspio iskontrolirati loptu i Gordon je imao priliku iz slobodnih bacanja odvesti Houston do nedostižnih četiri razlike.

- Nije nam išlo u napadu, nisu nam ulazili šutevi i morali smo se pouzdati u svoju obranu. Ponovno! Sad smo na jednu pobjedu do finala, spremni smo za to, pripremamo se, idemo po tu pobjedu - rekao je James Harden nakon teške utakmice za njega.

Kod Warriorsa Kevin Durant zabio je 29, Thompson 23, Curry 22, a najbolnije za jednog od najboljih šutera današnjice svakako je bio ples Chrisa Paula.

Iako izgleda bahato od Paula, bio je to samo odgovor na provokativan ples Curryja nakon sjajne trice u četvrtoj utakmici.

When Steph Curry hits you with the shimmy dance you know you're in trouble pic.twitter.com/ejDz5gfmUi