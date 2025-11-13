Obavijesti

POGLEDAJTE BROJKE

Prvak HNL-a očajan u gostima! Tek jedan klub ima više poraza

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Prvak HNL-a očajan u gostima! Tek jedan klub ima više poraza
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je u nizu od četiri gostujuće utakmice bez pobjede, a posljednji je put slavila u Gorici 3-1 (5. listopada). Čak ni protiv Lincoln Red Impsa se hrvatski prvak nije uspio nametnuti na gostovanju i izvukao je bod (1-1)

Rijeka je aktualni prvak Hrvatske. Štoviše, osvojila je i Kup i to prije svega šest mjeseci. A danas, druga priča. Klub s Kvarnera slabo je ušao u novu sezonu i trenutačno je osma momčad HNL-a s 14 bodova. Posebno je Rijeka neučinkovita na gostovanjima i to traje kroz cijelu 2025. godinu. 

Rijeka: Novi trener Rijeke Victor Sanchez predstavljen na Rujevici
Video: 24sata/pixsell

Naime, Riječani su u ovoj godini odigrali 24 gostujuće utakmice i pobijedili samo sedam (29 posto)! Osim toga, Rijeka je u gostima ove godine odigrala i šest remija, a izgubila je čak 11 utakmica! Za momčad koja spada u vrh domaćeg nogometa, prilično skroman učinak...

Rijeka je u nizu od četiri gostujuće utakmice bez pobjede, a posljednji je put slavila u Gorici 3-1 (5. listopada). Čak ni protiv Lincoln Red Impsa se hrvatski prvak nije uspio nametnuti na gostovanju i bez obzira na teške uvjete, mora se priznati da je izvukao bod. 

Foto: Sofascore za 24sata

Što se tiče samo HNL-a, od Rijeke više gostujućih poraza u 2025. ima samo Osijek! Čak 12 utakmica izgubili su "bijelo-plavi" u prvenstvu u gostima ove godine, po čemu su uvjerljivo najlošija momčad Hrvatske. Dakako, Šibenik i Vukovar nisu uračunati jer nisu odigrali velik broj utakmica u HNL-u, s obzirom na ispadanje, odnosno ulazak u natjecanje. 

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Najbolji je u tom segmentu Hajduk koji je u 15 utakmica osvojio 23 boda, a izgubio samo četiri utakmice. Zanimljivo, Slaven Belupo je drugi sa 22 osvojena boda u 16 utakmica, a jedan bod manje u isto utakmica ima Dinamo. Ispred Rijeke je i Varaždin, koji u 15 utakmica ima 16 osvojenih bodova. 

Do kraja godine Riječane čekaju još četiri gostovanja - prvo kod Lokomotive 30. studenog pa kod Mladost Ždralova 3. prosinca u Kupu, zatim regionalni derbi s Istrom 14. prosinca, a 18. istog mjeseca ide u goste Šahtaru, s tim da se dvoboj igra u Krakowu. 

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Podsjetimo, Rijeka je samo jednom u posljednjih 20 godina lošije ušla u sezonu i to pod vodstvom Sersea Cosmija u sezoni 2022/23. kada je imala 12 bodova nakon 13 kola. Sada ih ima 14...

IZLAZAK IZ KRIZE
Bez drastičnih rezova u Dinamu! Igrači su letjeli na treningu, a vratio se i Pierre-Gabriel...

Ipak, neće samo gostovanja biti izazov za momčad Victora Sancheza. Dva velika ispita čekaju Rijeku nakon reprezentativne pauze - na Rujevicu stiže Hajduk 22. studenog, a pet dana kasnije i AEK iz Larnace.

