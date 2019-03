Prvak je poznat, ali borba za Europsku ligu tek se zahuktava

Rijeka, Osijek, Lokomotiva i Hajduk - klubovi su to koji će se boriti za tri mjesta koja vode u kvalifikacije za Europsku ligu. Gorica im puše za vratom, ali novi prvoligaš vjerojatno će morati pričekati na europska uzbuđenja barem do sljedeće sezone.

Riječani su trenutno drugoplasirana momčad HNL-a sa 47 bodova, dok je na trećem mjestu Osijek sa pet bodova manje (42). Lokosi na četvrtom mjestu imaju bod manje od Osječana (41), dok Hajduku mjesto koje vodi u Europu bježi za bod (40). Na petom mjestu je momčad gorice sa 38 bodova, ali teško je očekivati da će dobre proljetne nastupe nastaviti i nakon poraza od Dinama.

Bodovna prednost mogla bi Rijeku ostaviti na drugom mjestu

Teško je reći tko od spomenute četvorke ima prednost u finišu prvenstva jer im je raspored poprilično izjednačen. Momčad Igora Bišćana igra pet utakmica kod kuće i šest u gostima. Na domaćem bi terenu trebala osvojiti 12 od 15 bodova (Slaven Belupo, Inter, Rudeš, Dinamo, Lokomotiva), dok ih u gostima čeka teži posao.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Samo su gostovanja kod Gorice i Istre 'lakša' jer ih čekaju i susreti s Lokomotivom, Hajdukom, Osijekom i uvijek neugodnim Slaven Belupom u Koprivnici. No, zbog bodovne prednosti Rijeku bi svrstali u 'sigurne' putnike u Europu.

Osječani su u padu, morat će se 'vaditi' u gostima

Porazom od Rijeke (3-1) Osječani su nastavili svoj niz bed pobjede. U posljednje četiri utakmice imaju dva remija i dva poraza, a u sljedeće bi dvije utakmice 'pod obavezno' trebali osvojiti šest bodova - kod kuće protiv Gorice i u gostima kod Intera. Jedini 'sigurni' bodovi za Osječane su još oni na Gradskom vrtu protiv Rudeša, a dalje ih čeka teška borba.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Igraju u gostima kod Hajduka, Istre s kojom se muče na Aldo Drosini i bez pobjede u gostima su od 2016., Slavenom u Koprivnici te Lokomotivom i Goricom. Kod kuće ih čekaju još Dinamo, Rijeka i Inter te ima 'karte nisu baš najbolje posložene'. Moglo bi se dogoditi da, ako se u susretu s izravnim konkurentima ne iskažu, Osječani ostanu bez Europe.

Lokosi u 'proljeću remija' imaju šanse

Lokomotiva u nastavku sezone ima samo poraz od Hajduka (2-1) dok su u svim ostalim utakmicama osvojili bar bod, odnosno prosuli dva protiv Rudeša. Mogao bi taj 'poklon' susjedima koštati momčad s Kajzerice koja će morati uzvratiti Rudešu 'u gostima'. Nakon reprezentativne stanke slijedi im domaći ispit protiv Rijeke. Oni kao i Rijeka i Osijek do kraja igraju 5 utakmica kod kuće, a šest u gostima.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na Kranjčevićevoj igraju još protiv Hajduka, Istre, Osijeka i Gorice te bi im prednost domaćeg terena protiv izravnih konkurenata mogla dati lagani vjetar u leđa. Imaju 'lakši raspored' u gostima kod Gorice, Intera i Rudeša, dok ih pred sam kraj čekaju Dinamo, Slaven i Rijeka te će im svaki bod iz tih susreta puno značiti. Kao i Osijek, trebaju strahovati za svoje mjesto u Europi, ali još je uvijek sve pod njihovom kontrolom.

Hajduk na ispitu zrelosti, Oreščanin korak do Europe

Poljudska momčad morat će u četiri utakmice pokazati jesu li spremni ili nisu loš prvi dio sezone baciti u zaborav odličnim nastupima u nastavku. Zasad im dobro ide - imaju četiri pobjede i dva remija, ali sad slijedi borba s izravnim konkurentima za Europu i budućim hrvatskom prvakom.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Prvo Istra u gostima, a zatim Dinamo i Osijek na Poljudu, Lokomotiva na Kranjčevićevoj i Rijeka na Poljudu. Tri utakmice na domaćem terenu u kojima 'bili' moraju pokazati na što su spremni i je li njihova momčad zrela za Europu. Još ih čekaju Gorica, Rudeš i Dinamo u gostima te Inter, Slaven i Istra kod kuće.

Momčad Siniše Oreščanina ima utakmicu više kod kuće i to bi u nastavku sezone moglo biti ključno. Na krilima Torcide, Hajduk bi mogao doći do najavljenog cilja, a to je plasman u kvalifikacije za Europsku ligu.

Jedanaest je kola do kraja, a jedno ej sigurno - čeka nas zanimljiv završetak naše nogometne lige. Osim borbe za Europu, čeka nas i teška borba Istrana (17) za bijeg sa pretposljednjeg mjesta. Pod vodstvom Igora Cvitanovića pokušat će preteći Slaven Belupo koji im bježi pet bodova (22), dok im 'Div iz predgrađa' bježi sedam bodova (24) jedanaest kola prije kraja.

Nova uzbuđenja u prvoj HNL kreću nakon reprezentativne stanke, u četvrtak, 28. ožujka s utakmicom Slaven Belupa i Rudeša.