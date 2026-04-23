OTVORENO PRIZNAO

Prvak UFC-a: 'Moram još puno raditi da bi stao u rečenicu s Miočićem ili Cro Copom...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Prvak UFC-a: 'Moram još puno raditi da bi stao u rečenicu s Miočićem ili Cro Copom...'
Delija super tip, stvarno dobar momak. Mnogi teškaši su dobri kada im ide dobro, no Ante radi jako svaki dan, bez obzira na to koliko mu u određenom razdoblju ide, rekao je Aspinall

Teškaški prvak UFC-a Tom Aspinall (33 godine, 15-3-1) prvi je put posjetio Hrvatsku. Britanac je s nekadašnjim proslavljenim hrvatskim boksačem i bivšim svjetskim prvakom Stipom Drvišem obišao slapove Krke, sudjelovao na smjeni Dioklecijanove straže u Splitu, a posjetio je i Poljud, gdje se fotografirao u dresu Hajduka. Aspinall je u Split stigao povodom Sports Festivala, koji je okupio sportske velikane poput Ivana Balića, Barbare Đinović i Nikole Vujčića.

Split: Tom Aspinall promatra smjenu straže na Peristilu Split: Tom Aspinall promatra smjenu straže na Peristilu Split: Tom Aspinall promatra smjenu straže na Peristilu
Da ga je Hrvatska oduševila, Aspinall nije skrivao.

- Već sam imao planove doći ovamo turistički. Uvijek sam priželjkivao da izvan Engleske pronađem mjesto koje bih mogao posjećivati i osjećati se kao u drugom domu. To već dugo tražim. Ovdje sam bio samo dva dana, no osjećam da bi Hrvatska mogla biti ta lokacija. Zbilja mi se sviđa i već sada se želim vratiti - rekao je Aspinall u intervjuu za Večernji list.

Prvak nije propustio pohvaliti klupskog kolegu Antu Deliju, koji se također bori za sam vrh teške kategorije u najcjenjenijoj MMA promociji.

- On je super tip, stvarno dobar momak. Mnogi teškaši su dobri kada im ide dobro, no Ante radi jako svaki dan, bez obzira na to koliko mu u određenom razdoblju ide. Veliki je radoholičar i svojom energijom i željom ne dopušta mi da se ulijenim. A teškaši ponekad znaju biti malo lijeni.

Među velikanima MMA-a nalaze se i dvojica hrvatskih boraca, Mirko Filipović i Stipe Miočić. Obojicu Tom Aspinall iznimno cijeni.

- Volio bih da sam se borio sa Stipom Miočićem. Bio je odličan "all-rounder". Statistički je najbolji teškaš svih vremena jer ima najviše obrana naslova i borbi za naslov. Bio je zaista vrhunski borac. Borci poput Stipe Miočića ili Cro Copa legende su, a ja moram učiniti još mnogo da bih se mogao uspoređivati s njima.

Komentari 2
