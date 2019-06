Prvakinja sa Splitom konobari u Hajduku: 'Znam tko što voli'

Kad nešto voliš, onda ti ništa nije teško, niti nemoguće, a najbolji primjer za to je Iva Bukač (24), djevojka iz Garešnice koja se u mladosti zaljubila u nogomet i navijala za Hajduk, a danas je hrvatska nogometna reprezentativka s upravo osvojenim naslovom prvaka te konobarica u Hajdukovu klupskom restoranu u kojem svakodnevno poslužuje igrače.

Nogomet je Ivi jednostavno bio suđen, naime, otac Alen joj je igrao nogomet, a kako nju nije imao tko čuvati, vodio ju je kao malu sa sobom na treninge. I dok je tata trenirao, Iva se zabavljala s loptom, lupala o zid, tehnicirala…

- S 13 godina počela sam trenirati u Garešnici, potom prešla u Agram, a u Split sam došla nakon utakmice mog tadašnjeg kluba i splitskog Marjana. Vidjela me predsjednica Splita Vinka Fabjanac i nakon treninga rekla mom treneru da će me uzeti na ljeto. Tako je i bilo, čim je završila sezona, nazvala me i brzo smo se dogovorile.

Split je dugo gledao za leđima drugog splitskog ženskog nogometnog kluba Marjan, no potpomognute inozemnim investicijama 'crvene' su napravile veliki iskorak,. Osvojile naslov prvaka, a u nedjelju igraju s Osječankama finale Kupa.

- Od početka sezone cilj je bio osvajanje duple krune, svi su u klubu posvećeni tom cilju i vjerujem da nam je dostižan. Prvenstvo smo osvojile, sad nas u nedjelju čeka kup s Osijekom. Ako odigramo kako znamo i možemo, ne vidim načina da nas iznenade – kaže Iva, koju uskoro čekaju i kvalifikacije za Ligu prvaka.

- Liga prvaka je nešto posebno, još uvijek ne znamo hoćemo li dobiti organizaciju jedne od kvalifikacijskih skupina. To bi bilo stvarno nešto posebno. Do sada smo jedino na pripremama u Turskoj odmjerili snage s curama koje igraju LP i dobro smo se držale. Uz par pojačanja sigurno bi bilo i puno bolje… No ne bih sad o Ligi prvaka, koncentrirane smo samo na kup ogled s Osijekom i duplu krunu.

Iva je lijevi bek, standardna je prvotimka Splita, a dobila je i poziv izbornika ženske reprezentacije Hrvatske.

- Već sam ranije igrala za U-17 i U-19 reprezentaciju, a sad sam dobila poziv za prijateljsku utakmicu u Bugarskoj. Nadam se da ću se nametnuti i ostati dio nacionalne selekcije.

Uz svakodnevne treninge Iva i radi, i to u Hajduku, gdje kao konobarica poslužuje igrače u restoranu.

- Mnogima je to neobično, cure iz kluba stalno me zapitkuju kakvi su igrači, jesu li umišljene zvijezde…, ali za mene su oni posve normalni i jednostavni, svaki dan smo skupa, i o svima mogu reći samo najbolje. Eto, svi koje sam srela čestitali su mi i na naslovu prvaka…

S obzirom na to da su u svakodnevnom kontaktu, i teme su nogometne.

- Mi smo vam svi u klubu poput jedne velike skladne obitelji, imam osjećaj kao da sam kući, a ne na poslu. Toliko se dobro poznajemo da čim vidim što je na jelovniku taj dan, odmah znam koliko će tko pojesti, jer znam što svaki od njih voli.. Ali to je sve što ću vam reći o Hajduku, ja sam nogometašica Splita, i o tome možemo pričati koliko god želite, a Hajduk je ipak drugo i o Hajduku pričajte s igračima Hajduka.

Strogo profesionalno je preskočila čak i pitanje tko joj je drag kao igrač…

- Svi su mi jednako dragi, od kapetana Juranovića koji nas uvijek pozdravi i pita kako smo, do onih najmlađih… Stvarno smo jedna velika obitelj koja se poštuje, i nema smisla izdvajati bilo koga.

I ne hvali Iva samo igrače i trenere, nego i kolege, zaposlenike Hajduka na čelu s šefom Nikolom Martinićem.

- Nikad nisam imala problem s radnim vremenom, kad moram na utakmicu ili putovanje, uvijek me kolege mijenjaju, a ja im vratim smjenu kad sam slobodna. Kad imate šefa poput gospodina Nikole Martinića onda je pravi užitak raditi. Eto, cijeli život obožavam nogomet i navijam za Hajduk, i da mi je netko prije deset godina rekao da ću osvojiti naslov prvaka i raditi na Poljudu, rekla bih mu da je lud, ili u najmanju ruku smiješan. A evo, uz pomoć svoje obitelji koja mi je najveća potpora, sve mi se to ostvarilo.