Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin dao je ultimatum 'velikoj dvanaestorki' europskog i svjetskog nogometa u petak, tj. onima koji se još nisu službeno povukli iz novonastalog elitnog natjecanja. Ili su u Ligi prvaka ili Superligi, trećeg nema.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić protiv Superlige

No, nije trebalo dugo čekati na odgovor glavnog zagovornika natjecanja koji je podijelio nogomet i navijače. Predsjednik Real Madrida Florentino Perez otkrio je neke detalje koji sada, pak, preispituju cjelokupnu situaciju.

- Superliga i dalje postoji, kao i partneri koji je čine. Dali smo si par tjedana da analiziramo otrovne napade na naš projekt. Oni su djelo pojedinaca koji ne žele izgubiti privilegije - rekao je Perez u intervjuu za madridski As pa nastavio:

- Tri godine smo radili na ovom projektu i detaljno smo ga proučili. Superliga će vratiti interes navijača za nogomet i to će donijeti više novca svima: velikim, srednjim i malim klubovima.

Pitanje je bilo kako, pošto je Superliga zatvoreno natjecanje samo za velike klubove.

- Zato što će nam to donijeti više velikih utakmica, neizvjesnosti i emocija. Ključno je vratiti zanimanje navijača, a to ćemo postići s više utakmica između Ronalda i Messija. Utakmice Reala i Barcelone dva puta godišnje zaustave svijet. Zašto se to ne bi dogodilo desetak puta godišnje?

U javnosti su se pojavile informacije da su klubovi-osnivači Superlige potpisali ekskluzivni ugovor po kojem ne mogu napustiti natjecanje sve do 2025. jer bi u protivnom morali isplatiti stotine milijuna eura odštete.

- Neću vam otkrivati detalje ugovora o pristupanju Superligi, ali ću vam reći ovo: klubovi iz nje ne mogu izaći. Oni sada pod pritiskom govore da izlaze, ali to nije istina. Ovaj projekt ili neki jako sličan njemu će svakako krenuti i to uskoro.

Bayern i PSG nisu pristupili projektu. Zbog čega?

- Kod Bayerna je razlog što su u procesu promjena u menadžmentu kluba, a kod PSG-a što smo ih naknadno obavijestili o projektu. To je zato što je nas 12 osnivača radilo dugo na tome. Međutim, svakako bi pozvali Bayern i PSG.

Istaknuo je da glavni financijer banka JP Morgan nije istupio.

- To nije istina. Ona je samo zatražila time-out da promisli o svemu, kao i klubovi koji su objavili da odlaze. Ako nešto trebamo promijeniti, to ćemo i napraviti.

Perez je najavio da će sa Superligom krenuti čim prije, kada se neke stvari razriješe do kraja, ali se obrušio i na Uefu i Čeferina.

- Predsjednik Uefe ponaša se vrlo nezdravo za osobu na čelu institucije koja brani nogomet i njegove vrijednosti. Njegove prijetnje i uvrede su skandalozne. Iznenadilo nas je njegovo nasilje. Ni najmanje me ne impresionira nova Liga prvaka (kreće od 2024. op. a.). Ni format, kojeg nitko ne razumije, ni početak, jer do 2024. će biti ustanak klubova koji će masovno bankrotirati. Opstat će samo oni u vlasništvu države ili multimilijardera, koji si mogu priuštiti da svake sezone izgube po par stotina milijuna eura.