'Prvi Hrvat koji je pobijedio, a da nije iz obitelji Kostelić...'

Uf, kako je bilo slatko jutro. Istina, žrtvovali smo san, ali preživjet ćemo to. A za to je zaslužan nevjerojatni Filip Zubčić (27). Čak sedam godina čekali smo na pobjedu u Svjetskom kupu, posljednji put smo je vidjeli 2013. godine u Kranjskoj Gori, a onda se Zubo upalio.

U posljednja dva mjeseca je u maestralnoj formi, a pobjeda u Japanu samo je rezultat svog tog rada i napora koje je ovaj sjajni skijaš prošao u proteklih nekoliko godina.

Postao je i prvi hrvatski skijaš koji je osvojio prvo mjesto u veleslalomu. Janica se naosvajala prvih mjesta u toj disciplini, ali Ivica je uvijek bio kratak. Najbolje dostignuće mu je drugo mjesto. Ima čak 26 pobjeda u Svjetskom kupu, a većina toga je bila u slalomu.

- Fantastičnom drugom vožnjom Filip Zubčić je s 12. pozicije u prvoj vožnji došao do prve pobjede za Hrvatsku koju je ostvario netko izvan obitelji Kostelić - objavila je na Twitteru Svjetska skijaška organizacija.

Njegovom maestralnom izvedbom su oduševljeni i svjetski mediji.

- Utrka Svjetskog kupa u Japanu donijela je iznenađujućeg pobjednika. To nisu favoriti Henrik Kristoffersen, Žan Kranjec ili Alexis Pinturault nego Hrvat Filip Zubčić - navodi austrijski Kurirer dok Bangkok Post piše:

- Filip Zubčić je nevjerojatnom drugom vožnjom osvojio veleslalom u Japanu.

Zubčićevu pobjedu objavili su ESPN i Washington Post, ali njima je u prvom planu bio Amerikanac Tommy Ford koji je osvojio treće mjesto i došao do drugog postolja u karijeri.

- Nadao sam se toj pobjedi u Svjetskom kupu i znao sam da do nje mogu ove sezone. Zaista sam skijao sjajno i brzo u posljednje vrijeme. Pobjeda je za moju obitelj i tim koji me podržavaju već 21 godinu. Bila je jako teška utrka, kvaliteta snijega bila je užasna. Napravio sam pogrešku u prvoj vožnji, ali uspio sam sve okrenuti u svoju korist sjajnom drugom vožnjom - rekao je najbolji hrvatski skijaš nakon pobjede.

Najbolji rezultat do sada bilo mu je drugo mjesto u Adelbodenu, a u Garmischu je prije dvadesetak dana osvojio četvrto mjesto. Zahvaljujući sjajnoj formi u posljednje vrijeme dogurao je i do trećeg mjesta u poretku za Mali kristalni globus u veleslalomu. Prvoplasirani Žan Kranjec bježi mu samo 50 bodova, a do kraja sezone ostale su još tri vožnje. Itekako nadoknadivo...