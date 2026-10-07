Ronilac Vitomir Maričić (41) postao je prvi Hrvat u Međunarodnoj sportskoj kući slavnih: 'Uvijek radim na novim pothvatima, a uskoro ću i glumiti u filmu s Garijem Kasparovim'
VITOMIR MARIČIĆ ZA 24SATA PLUS+
Prvi Hrvat u elitnom društvu: 'Mislio sam da se šale. Cilj mi je srušiti osmi Guinnesov rekord...'
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Međunarodna sportska kuća slavnih osnovana je 2012. godine s ciljem promoviranja ljudi koji su promijenili svoj sport, ali i značajno utjecali na okolinu i inspirirali druge te pokazali da granice ne postoje. Među prvima su u ovu elitnu kategoriju besmrtnih ušli Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Jay Cutler, pa čak i glumci Jason Statham i Dolph Lundgren, a odnedavno i naša država u tom društvu ima dvojicu predstavnika.
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