Prvi koji su sezonu završili bez ijedne pobjede u 126 godina...

U drugoj škotskoj ligi, Championshipu, i prije posljednjeg ovosezonskog kola sve je praktički već bilo poznato. Prvak je St. Mirren koji će iduće sezone igrati u škotskom Premiershipu, kvalifikacije za ostanak u ligi igrat će Dumbarton, a iz lige sigurno ispada Brechin City. Poznato je to odavno, no u posljednjem kolu dečki iz Brechina igrali su za čast.

No, nije im uspjelo. Izgubili su kod kuće od Queens of the Southa 5-1 i tako uspjeli nešto što nikome u škotskom nogometu nije pošlo za rukom već 126 godina - završiti sezonu bez ijedne pobjede. Posljednji koji se time može pohvaliti je Vale of Leven u sezoni 1891/92.

Igrači Darrena Dodsa u 36 prvenstvenih utakmica osvojili su četiri boda iz četiri remija i 32 čista poraza uz gol razliku 20-90. Posljednji bod osvojili su još 6. siječnja protiv Greenock Mortona (1-1), a po bod su još uzeli Dundee Unitedu, Falkirku i Livingstoneu. U drugoj su se ligi tako zadržali samo jednu sezonu što je za njih i dobar podatak s obzirom na to kakve rekorde ruše.

It was a remarkable journey to the Championship but it unfortunately ends with no wins.



Great to see so many fans with all the good luck messages. We will be back and certainly stronger!



Here's to League 1! pic.twitter.com/8wuy3Dq5xn — Brechin City (@BrechinCFC) April 29, 2018

Jedan od njih je i onaj koji otkriva da su njihova četiri boda najmanje što je neki klub osvojio u povijesti druge škotske lige otkad se za pobjedu dobiju tri boda te izjednačeni rekord ukupno u povijesti drugoligaškog nogometa. Četiri boda osvojio je i Dundee u sezoni 1898/99. u Division One i FC Clyde iste te sezone, ali u 18 utakmica.

Brechin je moja obitelj

Niti jedna prvenstvena pobjeda, 17 poraza za redom, četiri boda od 108 mogućih... Brojke su to koje govore puno o teškoj sezoni Brechin Cityja. Puno, no ne sve. Da, sezona je bila grozna, no atmosfera na Glebe Parku, stadionu koji prima tek nešto više od 4000 gledatelja, bila je uvijek ugodna, obiteljska. A to najbolje potvrđuje 89-godišnja Margaret Noble, gospođa koja ne propušta domaće utakmice.

- Nema mi druge nego se smijati. Živim po svom, kćer mi je u SAD-u, sin u Dorsetu i Brechin City je moja obitelj - rekla je živahna starica.

Dokaz da nogomet nisu samo katarski i ruski milijuni, nisu to ni navijački divljački pohodi gradom, nisu to ni transferi i brendirana odjeća... Nogomet je nešto puno više, prije svega sport, zabava, igra, nešto što smo svi polako već zaboravili u godinama koje su od sportaša, ali i navijača napravili snobove. Pravi primjer tome su i trener Darren Dods i njegov šef Ken Ferguson. Ne postoji vjerojatno klub u kojem bi trener uspio zadržati posao nakon ovakvog niza, no Dodds se ne mora bojati.

- Nikad nismo bili gubitnički klub. A to je bio najveći test za našeg trenera i njegove pomoćnike jer igrači nikad nisu pognuli glavu. Uspio ih je održati motivirane tijekom cijele ove teške sezone. A to valjda znači da je i nešto dobro napravio. Znali smo od početka sezone da će biti problema, pa igrali smo s momčadima koje su bile u prvoj ligi, a mi ovako mali. Ma, vratit ćemo se puno jači iduće godine - pun je optimizma Ferguson.

Kako neće biti kad ima ovakve navijače.

- Nije bilo baš najbolje, ali mislim da su dečki igrali dobar nogomet. Evo, zabili smo i gol u posljednjoj utakmici sezone - smije se Margaret i najavljuje da će ekipu pratiti i iduće godine.