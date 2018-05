Prvi maraton ove sezone za Dinu Levačić: Ja plivam za Mir

U petak sam položila kolokvij iz predmeta Kvantne metode istraživanja i odmah se uputila autobusom kući, u svoj Split.

Sad nakratko ostavljam obaveze na četvrtoj godini studija Edukacijske rehabilitacije u Zagrebu kako bih otplivala prvi maraton ove sezone, od Gospina otoka u Solinu do splitske Rive. Iako plivam na dan zaštitnika Splita, sv. Duje, maraton nosi naziv “Dina za Mir” jer je posvećen centru za rehabilitaciju djece i odraslih Mir u Rudinama.

Bit će to u pravom smislu riječi otvaranje sezone, prvi maraton, nadam se i uspješan jer planiram tih oko 14 kilometara isplivati za tri i pol, četiri sata. Na početku će biti malo izazovan jer je rijeka Jadro čak i na ušću jako hladna, samo je 14 stupnjeva, i to će me pratiti nekakvih kilometar, kilometar i pol, sve do otočića Barbarinca, gdje je more već toplije, oko 20 stupnjeva, što je za mene idealna temperatura. Znam da je mnogima i pomisao na kupanje u moru od 20 stupnjeva nezamisliva, ali meni je to idealna temperatura za plivanje maratona i bez problema sam 15-ak sati u moru na toj temperaturi, pogotovo ako je vani toplo. Puno teže od hladnoće se nosim s onim što me čeka na splitskoj Rivi, gdje će biti jako puno ljudi, priređuje se i svečani doček... S tim se baš i ne snalazim najbolje, ali svjesna sam da i to moram odraditi jer maraton ipak ima humanitarni karakter.

Bit će to i prvi test nakon zime, koju sam provela u bazenu. Zadovoljna sam trenutačnom formom, pogotovo kad se uzmu u obzir obaveze na fakultetu. Na ljeto me čekaju dva velika maratona, u zadnjem tjednu srpnja plivat ću od Visa do Splita, što bi trebala biti generalka pred maraton na Havajima. Mnogi me pitaju hoću li tih zadnjih desetak zaveslaja pred Rivom isplivati delfin stilom, kao što je to nekada davno napravio Veljko Rogošić, i hoću li nazdraviti Pipijem. Pipi ću popiti jer mi je to novi sponzor, ali delfinovim stilom neću plivati jer mi to baš i nije jača strana.

Isto tako, Veljko je plivao od otočića Hosta na ulazu u višku luku, a ja ću plivati baš od viške rive, tako da će moj maraton biti skoro dva kilometra duži, ukupno oko 54 kilometra, za što će mi trebati oko 15 sati plivanja. To bi trebala biti generalka prije puta na Havaje i pokušaja preplivavanja trećeg od sedam najvećih svjetskih maratona. Kako po dužini plivanja, tako i po temperaturi mora i zraka, trebali bi to biti identični uvjeti i prava provjera. No o tome za par mjeseci, kada dođe na red. Sve vas pozdravljam i nadam se da se vidimo danas oko 17.30 na splitskoj Rivi.

*Dina Levačić je hrvatska daljinska plivačica i prva Hrvatica koja je preplivala La Manche

