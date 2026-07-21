Prvi pobjednici nikada brojnije Državne završnice Plazma Sportskih igara mladih

U Rijeci su održane prve dvije smjene Državne završnice 30. sezone Plazma Sportskih igara mladih na kojima sudjeluju djeca iz cijele Hrvatske. Čak 70 graničarskih ekipa borilo se za naslov prvaka u dvije kategorije. Pobjednička ekipa u kategoriji 2015. i mlađe su Vatreni topovi iz Preloga, dok su u kategoriji 2017. godište i mlađi Pume iz Varaždina. Obe ekipe osim zlatnih medalja izborile su prolaz na veliku Međunarodnu završnicu u Split.

Izvrsna atmosfera u Rijeci potvrdila je da je Telemach Dan sporta, kroz koji su Igre ove godine posjetile 41 grad, ostvario ono zbog čega se organizira, okupio djecu, povezao ih kroz sport i podsjetio na vrijednosti zajedništva, poštovanja protivnika i fair playa. Poseban naglasak stavljen je na inkluziju, što je posebno vidljivo u graničaru, gdje u svakoj ekipi obavezno moraju sudjelovati i dječaci i djevojčice. A svako rivalstvo na terenu na kraju je završilo čestitkom protivniku i osmijehom, jer upravo je to i bit sporta.

Foto: karlo šutalo

Prvakinja Hrvatske Lora nije skrivala oduševljenje nakon osvojenog naslova s Vatrenim topovima. "Osjećaj je predivan. Jako smo sretni, zabavili smo se i presretni smo što smo zajedno postali prvaci Hrvatske." Priznaje kako put do zlata nije bio lagan jer je bilo i težih i lakših utakmica, ali upravo je to pobjedu učinilo još slađom. Njezin suigrač Toni dodaje kako će, osim medalja, iz Rijeke ponijeti i brojne uspomene. "Kupali smo se, puno trenirali, igrali se i baš nam je bilo super u Rijeci. Ovo ćemo sigurno dugo pamtiti." O slavlju nakon povratka kući razmišljao je Hrvoje, koji kroz smijeh kaže: "Želimo doček još bolji od onoga kad Torcida dočekuje Hajduk, s bakljama i velikim slavljem!"Koliko je truda bilo potrebno za naslov najbolje je opisala Leda. "Do pobjede nije bilo lako doći. Trudili smo se, učili iz svojih pogrešaka i igrali kao ekipa. Bilo je pobjeda i poraza, ali na kraju smo uspjeli zahvaljujući zajedništvu, zabavi i dobroj taktici." Dodaje kako nemaju posebne sportske uzore u graničaru. "Jednostavno volimo igrati jer nam ova igra daje poseban osjećaj zajedništva. Već smo jednom bili u Rijeci, ali tada nismo pobijedili. Zato nam ova pobjeda znači još više."

Jednako napeto bilo je i na atletskoj stazi na Vojnom igralištu. Utrka na 60 metara donijela je nove, stare pobjednike Saru Žarak i Toma Kotenka za godište 2015. i mlađe. Tom iz Siska i Sara iz Gospića ponovili su uspjeh iz 2024. godine kada su također bili najbrži u Hrvatskoj. Među najmlađim natjecateljima (2017. i mlađe) najbrži su Franka Sokač iz Križevaca te Juro Marković iz Kutjeva, koji će također predstavljati Hrvatsku u kolovozu u Splitu.

Foto: karlo šutalo

Neto nakon pobjede Sara nam je rekla: „Osjećaj je predobar, jako sam ponosna na sebe što sam prva. Sad idem na Međunarodnu završnici, spremna sam i na jaku konkurenciju i veselim se trkačima iz drugih zemalja.“ Sara je ovom pobjedom ponovila uspjeh iz 2024. godine. Kao i Tom Kotenko u muškoj konkurenciji koji je samopouzdano rekao: „Osječam se jako dobro, idem u Split, zadovoljan sam sa svojim trčanjem. Od početka sam znao da ću bit prvi, dugo treniram, prebrz sam. Sad ću i dalje vježbat i trenirat za Split.“

Medalje najboljima na Državnoj završnici su dodijelili Renato Sulić, proslavljeni rukometaš te Vedran Vivoda zamjenik gradonačelnice Rijeke.

Foto: karlo šutalo

Natjecanja Državne završnice Plazma Sportskih igara mladih u Rijeci će se nastaviti od 5. do 10. kolovoza, a u dvije smjene zaigrat će se čak 9 sportskih disciplina 3x3 Sprite Cup, GEN-I cup u odbojci, HEP turnir u rukometu, tenis i Kinder joy turnir u stolnom tenisu, Tommy turnira u malom nogometu do 12 godina, odbojka na pijesku, Wiener turniru u šahu. Za kraj druženja, odigrat će se Coca-Cola Cup, najveći malonogometni turnir u Europi.

Sudionici su u Rijeku doputovali HŽ putničkim prijevozom u sklopu projekta besplatnog putovanja djece do bilo kojeg odredišta u Hrvatskoj, a kojim se podržava djecu u školovanju, sportskim i drugim aktivnostima. Na Državnoj završnici Plazma Sportskih igara mladih djeca će biti smještena Studentskom naselju Trsat, dok će se natjecanja održati na čak jedanaest lokacija te će cijelim gradom vladati pravi sportski duh, čime se nastavlja dugogodišnju izvrsnu suradnja grada Rijeke i Igra.

Ove godine Plazma Sportske igre mladih okupile su čak 140.000 sudionika, koji su se natjecali potpuno besplatno u 10 sportskih disciplina, a tijekom Državne završnice sudjelovat će više od 2.500 djece i mladih.