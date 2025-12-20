Obavijesti

AFRIČKI KUP NACIJA

Prvi put je održan davne 1957. u Sudanu, a od sada će se igrati svake četiri godine kao i SP

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Zoubeir Souissi

Egipat je rekorder po broju osvojenih trofeja, sedam puta je bio pobjednik Afričkog kupa nacija. Pet puta je slavio Kamerun, četiri puta Gana, a po tri puta Nigerija i Obala Bjelokosti

Ubuduće će se nogometni Afrički kup nacija održavati svake četiri godine, umjesto dosadašnjeg ritma od svake dvije godine, službeno je priopćila Afrička nogometna organizacija.

Od 1957. godine, kada je održano prvo izdanje, Afrički kup nacija se odigravao svake dvije godine te je donosio gotovo 80 posto ukupnog prihoda Afričke nogometne organizacije. U nedjelju u Maroku počinje 35. izdanje ovog natjecanja, a dan ranije na sastanku Izvršnog odbora krovne afričke nogometne organizacije donesena je odluka o promjeni ritma održavanja ovog natjecanja.

FILE PHOTO: Africa Cup of Nations - Group B - Cape Verde v Mozambique
Foto: Stringer

Domaćin prvog turnira 1957. bio je Sudan, dok se prije dvije godine turnir održao u Obali Bjelokosti kada je domaćin ujedno postao pobjednik svladavši u finalu Nigeriju s 2-1.

Egipat je rekorder po broju osvojenih trofeja, sedam puta je bio pobjednik Afričkog kupa nacija. Pet puta je slavio Kamerun, četiri puta Gana, a po tri puta Nigerija i Obala Bjelokosti.

