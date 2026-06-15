Caicedo nasjeo na novo pravilo SP-a 2026: liječnici ga tretirali, a on uz liniju čekao cijelu minutu za povratak u igru
Prvi put primijenili novo pravilo na SP-u. Zvijezda Chelseaja od 100 milijuna eura to nije znala?!
Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. donijelo je niz novih pravila, a među njima je i ono da igrač kojemu ukazuju pomoć mora pričekati najmanje minutu nakon što se utakmica nastavi prije nego što može zatražiti ulazak u igru. Prvi je na svojoj koži to iskusio Ekvadorac Moises Caicedo (24) na utakmici protiv Obale Bjelokosti u dvoboju skupine E u Philadelphiji.
Sredinom prvog poluvremena Caicedo je primao pomoć liječnika, a onda nervozno cupkao uz liniju i tražio od glavnog suca Francoisa Letexiera da ga pusti u igru, očito nesvjestan novog pravila.
📸 - Caicedo waiting for a signal from the referee to enter the pitch, Ecuador confused on why he is still waiting! pic.twitter.com/GyhCGs78nL— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 14, 2026
Zvijezda Chelseaja od 100 milijuna eura u 62 nastupa za nacionalnu selekciju ima tri gola, a zanimljivo je kako je u posljednjoj natjecateljskoj utakmici za Ekvador dobio crveni karton u kvalifikacijama protiv Argentine u pobjedi 1-0, no unatoč tomu dobio je dozvolu za nastup od početka Mundijala.
Sve o utakmici Obale Bjelokosti i Ekvadora pogledajte OVDJE.
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