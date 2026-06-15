Prvi put primijenili novo pravilo na SP-u. Zvijezda Chelseaja od 100 milijuna eura to nije znala?!

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. donijelo je niz novih pravila, a među njima je i ono da igrač kojemu ukazuju pomoć mora pričekati najmanje minutu nakon što se utakmica nastavi prije nego što može zatražiti ulazak u igru. Prvi je na svojoj koži to iskusio Ekvadorac Moises Caicedo (24) na utakmici protiv Obale Bjelokosti u dvoboju skupine E u Philadelphiji.

Sredinom prvog poluvremena Caicedo je primao pomoć liječnika, a onda nervozno cupkao uz liniju i tražio od glavnog suca Francoisa Letexiera da ga pusti u igru, očito nesvjestan novog pravila.

📸 - Caicedo waiting for a signal from the referee to enter the pitch, Ecuador confused on why he is still waiting! pic.twitter.com/GyhCGs78nL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 14, 2026

Zvijezda Chelseaja od 100 milijuna eura u 62 nastupa za nacionalnu selekciju ima tri gola, a zanimljivo je kako je u posljednjoj natjecateljskoj utakmici za Ekvador dobio crveni karton u kvalifikacijama protiv Argentine u pobjedi 1-0, no unatoč tomu dobio je dozvolu za nastup od početka Mundijala.

Sve o utakmici Obale Bjelokosti i Ekvadora pogledajte OVDJE.