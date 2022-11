Prvi put u povijesti: Hrvatska nikad na SP-ima nije imala napadače Dinama i Hajduka!

Ivica Osim posljednji je izbornik reprezentacije u kojoj su u napadu, barem na papiru, igrali napadač Dinama i Hajduka zajedno. No bila je riječ o reprezentaciji Jugoslavije i Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. Davor Šuker tad je bio napadač Dinama, a Alen Bokšić napadač Hajduka. No na spomenutom prvenstvu nisu dobili ni minute. Obojica su poslije imali sjajnu karijeru, bili su najbolji igrači u svojim klubovima, no Osim im tad nije dao ni minute. Povijest će se ponoviti na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Zlatko Dalić stavio je na popis napadača Dinama, Brunu Petkovića, i napadača Hajduka, Marka Livaju.