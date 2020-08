Prvo nije htjela igrati, sad će se boriti za naslov: Osaka u finalu

Osaka je najprije najavila da neće nastupiti u polufinalu u znak prosvjeda protiv policijske brutalnosti, slijedeći tako primjer košarkaša NBA lige, no nakon što su određeni novi termini za polufinala, ona se predomislila...

<p>Bjeloruskinja <strong>Victoria Azarenka i Japanka Naomi Osaka</strong> igrat će u finalu turnira Western and Southern Open, koji se igra u <strong>New Yorku</strong> zbog pandemije koronavirusa.</p><p>Azarenka, 59. na WTA ljestvici, eliminirala je u polufinalu Britanku Johannu Kontu (WTA-15.) u tri seta 4-6, 6-4, 6-1.</p><p>Bjeloruska tenisačica, koja je u nekoliko navrata zadnjih par sezona razmišljala o prekidu karijere, osvojila je turnir u Cincinnatiju 2013. godine i sada će pokušati doći do svog 21. naslova u karijeri, prvog nakon 2016. kada je slavila u Miamiju.</p><p>Bivši broj jedan ženskog tenisa a sada deseta tenisačica svijeta, Osaka je ulaz u finale osigurala pobjedom nad Belgijankom Elise Mertens (WTA-22.) od 6-2, 7-6 (7/5). No, japanska je tenisačica meč završila vukući nogu.</p><p>Sa samo 22 godine Osaka je osvojila pet naslova od čega dva grand slama - US Open 2019. i Australian Open 2019.</p><p>Osaka je najprije najavila da neće nastupiti u polufinalu u znak prosvjeda protiv policijske brutalnosti, slijedeći tako primjer košarkaša NBA koji su bojkotirali utakmice doigravanja nakon slučaja s Jacobom Blakeom, kojeg su policajci u nedjelju u Wisconsinu ustrijelili sedam puta i tako ga ostavili paraliziranog od struka naniže.</p><p>Na kraju je ipak promijenila odluku nakon što su organizatori turnira odlučili u četvrtak suspendirati sve mečeve predviđene za četvrtak u znak solidarnosti i odgoditi ih za petak.</p>