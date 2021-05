Tek što je završila sezona, Osijek je predstavio novo igračko pojačanje za nadolazeću. Član osječke svlačionice postao je Amer Hiroš (24), krilni napadač rodom iz Sarajeva koji može pokriti i pozicije u veznom redu. U Gradski vrt stigao je iz Mladosti Doboj-Kakanj čiji je bio kapetan, a potpisao je do 2024. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prije svega iskoristio bih priliku zahvaliti se svom sada već bivšem klubu Mladost Kakanj, od predsjednika, stručnog stožera i posebno suigrača. Tamo mi je zaista bilo lijepo i drago mi je da momčad ostaje u Ligi. Bio sam desetka i kapetan, a došao sam kod njih na probu i to još iz Prve lige Federacije BiH. Inače, "Željino“ sam dijete, prošao sam na Grbavici mlađe kategorije, nastupio u nekoliko seniorskih prvenstvenih utakmica, čak i u Europi. Kasnije sam krenuo nekim drugim putem, tražeći svoju nogometnu afirmaciju - rekao je Hiroš na predstavljanju.

Uz matični Željezničar prošao je i posudbu u Goraždu te sarajevskom Olimpiku. U ovoj je sezoni na konto upisao sedam golova i nije na njega iz HNL-a oko bacio samo Osijek.

- Zadovoljan sam svojim učinkom, no više od toga činjenicom da je momčad izborila opstanak. Da, odbio sam dosta ponuda, mogu sada reći da su interes pokazali svi vodeći klubovi u Bosni i Hercegovini, a do mene su dolazile informacije kako me u susjednoj Hrvatskoj prate Osijek, Rijeka i Hajduk - otkrio je.

- Čuo sam već na zimu da sam Osječanima na radaru. Znam da dolazim u veliki klub, a posebno mi je drago zbog trenera Bjelice i suradnje s njim. I on je bio "desetka“ i to jako dobra, što je meni bitno u smislu onoga što očekujem u novoj sredini. Pratio sam HNL i vidio da utrka za prvaka dugo nije dugo bila tako neizvjesna. Uvjerio sam se u kvalitetu momčadi koja igra napadački nogomet koji meni najviše odgovara. Na kraju smo se dogovorili na obostrano zadovoljstvo. Naravno da priželjkujem uzlet u karijeri, puno očekujem i od sebe i od momčadi. U Osijeku sam prepoznao mentalitet koji, uz sve ostalo, može biti presudan i za osvajanje titule prvaka.

Osijekov trener Nenad Bjelica čvrsto stoji iza svog izbora novog pojačanja.

- Jako smo sretni da smo uspjeli dovesti jednog od najboljih igrača bosanskohercegovačke lige koji je u odličnim godinama, a bio je i kapetan svoje dosadašnje momčadi, što također govori o njegovim kvalitetama. Igrač je koji može biti vrlo konkretan na krilu ili u sredini terena, iza napadača. Vrlo je nezgodan u igri jedan na jedan, sposoban je stvoriti višak, isto tako i u tranziciji može biti opasan kao i na malom prostoru. U svakom slučaju, vrlo interesantan igrač i nadam se da će nam pomoći u nastojanju ostvarenja naših ciljeva i veselimo se njegovom dolasku.