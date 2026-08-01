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EP U VESLANJU

Prvo Sinkovići, a sad i hrvatski četverac! Nova bronca za Hrvate

Piše HINA,
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Prvo Sinkovići, a sad i hrvatski četverac! Nova bronca za Hrvate
ARHIVA - Zagreb: Trening ?etverca na pari?e koji ?e nastupiti na OI | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Drama u Vareseu! Hrvatski četverac na pariće nakon pada do 5. mjesta u finišu je uhvatio broncu i srušio Rumunje za postolje

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Hrvatski četverac na pariće, kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, osvojio je u subotu broncu na Europskom prvenstvu koje se održava u Vareseu.

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Izjava braće Sinković 00:45
Izjava braće Sinković | Video: Hrvatski veslački savez

Hrvatski je četvrerac do bronce došao s vremenom 5:40.40, ostavivši iza sebe rumunjsku posadu koja je bila četvrta s vremenom 5:40.64. Zlato su osvojili Nijemci (5:37.21), a srebro Poljaci (5:38.24). 

Ranije su hrvatski olimpijci braća Valant i Martin Sinković osvojili brončanu medalju u dvojcu na pariće  (6:08.35). Srpska posada koju čine Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojila je zlato s vremenom 6:04.45, dok su srebro osvojili Španjolci Caetano Xose Horta Pombo i Rodrigo Romero (6:06.22).

BRONCA NA EP-u Bravo momci! Još jedna medalja za nevjerojatnu braću Sinković
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Također danas su u finalu B dvojca nastupili braća Patrik i Anton Lončarić koji su zauzeli zadnje mjesto s vremenom 6:37.79. U finalu C samca nastupio je i David Šain koji je bio treći s vremenom 7:10.53.

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