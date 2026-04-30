PSG ima veliki adut u borbi za Ligu prvaka: Odmara zvijezde i odgađa utakmice u prvenstvu

Trener PSG-a Luis Enrique suočen je sa strateškom dilemom kakvu bi poželio svaki menadžer na svijetu. Dok lovi drugi uzastopni naslov prvaka Europe, mora osigurati da njegova momčad ostane konkurentna i u završnici francuskog prvenstva. Iako je PSG briljantan na europskoj pozornici, u Ligue 1 nije toliko dominantan i drži prednost od šest bodova ispred drugoplasiranog Lensa.

No, pariški klub ima luksuz koji drugi nemaju, mogućnost da tempira formu, odmara ključne igrače, pa čak i odgađa prvenstvene utakmice kako bi bio na vrhuncu za ono najvažnije - Ligu prvaka. Jedan od najkontroverznijih aspekata PSG-ove sezone je praksa odgađanja ligaških utakmica uoči ključnih europskih dvoboja.

Francuska profesionalna nogometna liga redovito izlazi ususret pariškom gigantu, što izaziva bijes ostatka lige. Derbi protiv izravnog konkurenta za naslov, Lensa, koji se trebao igrati 11. travnja, pomaknut je za svibanj kako bi Enriqueova momčad imala više vremena za pripremu uzvrata protiv Bayerna.

Ovo nije izoliran slučaj. Sličan scenarij dogodio se i prije okršaja s Chelseajem, nakon čega je PSG deklasirao engleskog suparnika s ukupnih 8-2. Ostatak lige tvrdi da se time narušava regularnost natjecanja.Iz PSG-a su takve optužbe odbacili. Sportski savjetnik Luis Campos tvrdio je da se ne radi o odluci koja koristi samo PSG-u, već cijelom francuskom nogometu, jer uspjesi u Europi dižu koeficijent cijele lige.

Međutim, za klubove poput Lensa, koji su se nadali iskoristiti PSG-ov zgusnuti raspored, takva objašnjenja zvuče kao pokušaj opravdavanja vlastitih sebičnih potreba. "Mijenjanje datuma ove utakmice znači da Lens neće igrati natjecateljsku utakmicu 15 dana, a onda će morati igrati svaka tri dana", stoji u priopćenju kluba.

Enriqueova filozofija rotacije i 'svježih nogu'

Osim pomoći saveza, ključ uspjeha leži u Enriqueovoj taktičkoj viziji. Njegov ideal je imati 20 igrača koji mogu igrati na svim pozicijama, a tu svestranost koristi za stalne rotacije na terenu kojima zbunjuje i nadigrava protivnike. Iako se na prvi pogled čini kao da igrači imaju potpunu slobodu, iza svega stoji strogo koordiniran sustav "plutača i sidra".

Dok su dva središnja braniča fiksirana, ostali igrači djeluju kao "sidra" koja zauzimaju određene zone kako bi momčad zadržala ravnotežu. Kada jedan igrač napusti svoju zonu, drugi je odmah popunjava. Primjerice, ako lijevo krilo uđe u sredinu, lijevi bek Nuno Mendes odlazi široko uz liniju. Zbog tih konstantnih kretnji i zamjena zona, protivničke momčadi koje igraju obranu čovjek na čovjeka često se izgube.

Ovaj sustav je fizički i mentalno iznimno zahtjevan, zbog čega je odmor ključan. PSG si može priuštiti luksuz da često odmara najbolje igrače u prvenstvu. Mendes je, primjerice, odigrao tek 46 posto mogućih minuta u Ligue 1, što ga ostavlja savršeno svježim za sprinteve u Ligi prvaka. Osvajač Zlatne lopte Ousmane Dembele započeo je tek 10 od 19 utakmica u prvenstvu ove sezone.

Uoči polufinala s Bayernom, Enrique je u ligaškoj utakmici protiv Angersa odmorio gotovo cijelu napadačku liniju, uključujući Kviču Kvartškeliju i Ousmanea Dembéléa. Taj luksuz klubovi iz jačih liga, poput Arsenala u Premier ligi, jednostavno nemaju. Ipak, strategija nosi i svoje rizike. Ponekad se dogodi da rotacije ne uspiju, kao u domaćem porazu od Lyona 2-1, kada su rezerve podbacile.

