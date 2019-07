PSG je odbio nestvarno bogatu ponudu Barcelone za Neymara

Šeik Al-Khelaifi, vlasnik PSG-a, odbio je ponudu Barcelone za brazilskog napadača Neymara.

Prema pisanju francuskih i španjolskih medija, Barcelona je Parižanima ponudila 40 milijuna eura, Philippea Coutinha i Ousmanea Dembelea za povratak Neymara na Camp Nou, ali su ju iz Pariza glatko odbili.U pitanju je, navodno, količina novca uz ponuđene igrače. Al-Khelaifi, predsjedniku kluba, 40 milijuna čini se premalo za "zločestog" Neymara.

Barcelona have made a €40m bid for Neymar – plus Coutinho & Dembele, according to AS.



