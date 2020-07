PSG osvojio Kup, Mbappe u suzama napustio travnjak!

U dvoboju između PSG-a i St Etiennea odlučio je pogodak Neymara u 14. minuti utakmice, no novu titulu pariške momčadi zasjenila je Mbappeova ozljeda koji je upitan za Ligu prvaka...

<p>Nogometaši <strong>PSG-a </strong>pobjednici su francuskog Kupa nakon što u finalu igranom pred 5.000 gledatelja na<strong> Stade de Franceu</strong> pobijedili St Etienne sa 1-0.</p><p>Finalnim susretom Kupa nogomet se vratio na francuske stadione nakon više od četiri mjeseca pauze.</p><p>Posljednje kolo je odigrano početkom ožujka, a koncem travnja Francuski nogometni savez je prekinuo prvenstvo proglasivši PSG-a prvakom. </p><p>Odluka o prekidu natjecanja u Prvoj i Drugoj nogometnoj ligi bila je izravna posljedica odluke francuskih vlasti da nema velikih sportskih natjecanja do rujna, a nogomet je posebno apostrofiran.</p><p>Međutim, naknadno je donesena odluka kako će se igrati finala oba francuska Kupa i to pred najviše 5.000 gledatelja.</p><p>Prvo je odigrano finale Kupa između PSG-a i St Etienne, a 31. srpnja je na rasporedu finale Liga kupa u kojem će ponovo igrati PSG, ali ovog puta protiv Lyona.</p><p>U dvoboju između PSG-a i St Etiennea odlučio je pogodak Neymara u 14. minuti utakmice. No veliki dio posla obavio je Kylian Mbappé koji je prošao kroz suparničku obranu i sjajno pucao. Jessy Moulin je obranio, no odbijanac je u gol pospremio Neymar.</p><p>St Etienne je od 30. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen kapetan Loic Perrin zbog oštrog prekršaja nad Mbappeom koji je zbog ozljede morao napustiti teren.</p><p>Mladi napadač je u suzama šepajući napustio travnjak, a u pariškom klubu strahuju kako se radi o težoj ozljedi gležnja. Sudac Amaury Delerue je Perrinu prvo pokazao žuti karton, ali je nakon upotrebe VAR tehnologije promijenio odluku.</p><p>Oba sastava nisu igrala službenu utakmicu od ožujka nakon što je francusko prvenstvo prekinuto zbog pandemije koronavirusa.</p><p>PSG je imao dvije pripremne utakmice, uvjerljivo je pobijedio Le Havre (9-0) i Celtic (4-0), dok je St Etienne odigrao tri prijateljske utakmice upisavši tri pobjede (Rumilly Valliers, Nica, Charleroi)</p><p>Zanimljivo, St Etienne je posljednju službenu utakmicu igrao u ožujku, a nakon finala Kupa iduću će imati tek 23. kolovoza na startu prvenstva protiv Marseillea.</p><p>PSG posljednjeg dana srpnja očekuje i finale Liga kupa protiv Lyona, a 12. kolovoza četvrtfinale Lige prvaka protiv Atalante.</p>