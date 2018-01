PSG skoro prosuo prolaz jer je Mbappe dobio svoj prvi crveni!

PSG je do 85. minute imao vodstvo od 3:0, ali je u samoj završnici primio dva gola i gotovo ugrozio pobjedu na gostovanju kod Rennesa. Ipak, jednim pogotkom više i pobjedom od 3:2, PSG je uspio izboriti finale francuskog kupa.

PSG je u vodstvo doveo Thomas Meunier sjajnim pogotkom u 24. minuti kada je sam poveo loptu s velike udaljenosti, došao do kaznenog prostora i onda je sjajno plasirao u mrežu.

Rennes je u prvom poluvremenu izjednačio, ali je Wahbiju Khazriju zbog igranja rukom poništen pogodak nakon 'asistencije' VAR-a. Početkom nastavka pogodak je poništen i Mbappéu, ovoga puta zbog zaleđa.

PSG je vodstvo povećao u 54. minuti kada je Di Marijin odbijanac u mrežu pospremio Marquinhos. Treći pogodak je postigao Giovani Lo Celso u 58. minuti. On je na poluvremenu zamijenio Pastorea.

PSG star Kylian Mbappe was sent off for the first time in his professional career for a bad tackle on Rennes' Ismaila Sarr following a VAR review. 🎥 pic.twitter.com/AHcGwxYAhb